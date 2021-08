https://mundo.sputniknews.com/20210824/talibanes-llegan-a-provincia-de-panjshir-para-negociaciones-con-la-resistencia-1115364906.html

Talibanes llegan a provincia de Panjshir para negociaciones con la resistencia

Talibanes llegan a provincia de Panjshir para negociaciones con la resistencia

KABUL (Sputnik) — Una delegación del movimiento talibán —proscrito en Rusia como terrorista— llegó a la provincia de Panjshir para negociar con las fuerzas de... 24.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-24T20:20+0000

2021-08-24T20:20+0000

2021-08-24T20:20+0000

internacional

oriente medio

afganistán

talibán

zona de conflicto

los talibanes toman el control de afganistán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1115321281_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_8e9f4ed30debe32237346d753460d834.jpg

Según remarcó la fuente, los talibanes planean mantener negociaciones con el cabeza de la resistencia, Ahmad Massoud, cuyo padre Ahmad Shah Massoud –comandante que también luchó contra el talibán– fue asesinado por el movimiento hace 20 años.Suministro de armas desde TayikistánLos informes sobre el suministro de armas desde Tayikistán a la provincia de Panjshir, en Afganistán, deben investigarse, declaró a Sputnik el portavoz de la oficina política del Talibán —movimiento proscrito en Rusia por terrorista— en Catar, Suhail Shaheen.El portavoz indicó que Afganistán no se mete en los asuntos internos de su vecino Tayikistán que, a su vez, debe abstenerse de intervenir en los asuntos afganos.En tanto, una fuente militar en Tayikistán comentó a Sputnik que las informaciones sobre los helicópteros tayikos supuestamente cargados de armas para las fuerzas de resistencia afganas no se corresponden con la realidad.Anteriormente circularon noticias de que las fuerzas de resistencia afganas, atrincheradas en la provincia de Panjshir –la única que no cayó en manos delos talibanes– recibieron armas de Tayikistán.Los combatientes del movimiento talibán se hicieron con el control de buena parte de Afganistán en la primera quincena de agosto y el día 15 entraron en Kabul, y retomaron el poder tras dos décadas de intervención aliada que llegará a su término a fines de este mes. El presidente afgano, Ashraf Ghani, huyó del país y está refugiado en Emiratos Árabes Unidos.La última bolsa de resistencia a los talibanes es el valle de Panjshir, donde se concentran las fuerzas lideradas por Massoud y el vicepresidente primero Amrullah Saleh, quien reivindica el papel de mandatario legítimo de Afganistán.En principio los fundamentalistas afirmaron que se preparaban para lanzar una ofensiva contra la provincia, pero luego declararon que esperan resolver el problema mediante negociaciones.Los talibanes dejaron claro de entrada que aspiran a un "traspaso completo" del poder en Afganistán, si bien anunciaron más tarde la disposición de negociar la creación de "un gobierno transparente, inclusivo e islámico".

https://mundo.sputniknews.com/20210822/lider-de-resistencia-afgana-dispuesto-a-formar-gobierno-con-talibanes-1115302688.html

https://mundo.sputniknews.com/20210824/taliban-bloquea-el-acceso-al-aeropuerto-de-kabul-para-los-afganos-1115354500.html

David Sage En ese avispero es imposible guardar un secreto...pronto empezará a saberse quien y para quién...por la forma de comportarse de los talibanes creo que: o han aprendido mucho de los yankees o son los yankees los que los dirigen... 0

1

afganistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oriente medio, afganistán, talibán, zona de conflicto, los talibanes toman el control de afganistán