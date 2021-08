https://mundo.sputniknews.com/20210824/sin-acuerdo-del-g7-para-extender-la-evacuacion-desde-kabul-1115364042.html

Sin acuerdo del G7 para extender la evacuación desde Kabul

LONDRES (Sputnik) — La reunión de emergencia sobre Afganistán del Grupo de los Siete (G7), que convocó el primer ministro británico y presidente de turno de... 24.08.2021

No obstante, Johnson aseguró que los líderes del G7 acordaron mantener la presión sobre el mando talibán (proscrito en Rusia por terrorismo) para que sus militantes garanticen el tránsito libre de nacionales extranjeros y afganos dispuestos a evacuar el país centroasiático. "La condición primordial que hemos establecido como G7 es que han de garantizar, hasta y después del 31 de agosto, el paso seguro de los que quieran marcharse de Afganistán", señaló a los medios el mandatario conservador.Distintas prioridadesFinal de mes es la fecha límite que el presidente estadounidense, Joe Biden, ha fijado para concluir la operación de evacuación de civiles y repliegue de tropas. Estados Unidos ha extraído a unas 58.700 personas del aeropuerto de Kabul en los últimos 10 días y los mandos militares guardan la confianza de que podrán evacuar, para el 31 de agosto, a "todos los americanos" que así lo soliciten, según el portavoz del Pentágono.Por tanto, el comunicado oficial del G7, difundido por Downing Street al término de la reunión virtual, no menciona ningún plazo límite ni prorroga posible y únicamente reafirma la "inmediata prioridad de asegurar la evacuación" de los ciudadanos extranjeros y los nacionales afganos que colaboraron con los aliados en los veinte años de su presencia en el país.Por su parte, Johnson subrayó la "considerable influencia" y presión que los gobiernos de las siete grandes economías y democracias liberales pueden ejercer sobre el consejo fundamentalista que se forme en Kabul. Mencionó, sin entrar en detalles en sus declaraciones televisadas, los recursos "económicos, diplomáticos y políticos" que podrían forzar la cooperación de los talibanes más allá del 31 de agosto.A dos pasos de sanciones"Algunos dirán que no lo aceptan, otros espero que vean el sentido de ello, porque el G7 tiene considerable influencia económica, diplomática y política", afirmó el primer ministro conservador. El anfitrión de la reunión virtual de líderes, en la que también participaron los secretarios generales de la ONU y la OTAN, explicó además que lograron acordar una "hoja de ruta" sobre las futuras relaciones con el gobierno talibán. Los dirigentes reafirmaron su apoyo al pueblo afgano y se comprometieron a reimpulsar programas de asistencia humanitaria en el conjunto de la región centroasiática.La reunión vino precedida por una rotunda negativa de los talibanes a extender la fecha de la evacuación a partir de agosto. La reiterada posición la comunicó el portavoz Zabihullah Mujahid en una conferencia de prensa televisada, la segunda que el movimiento fundamentalista ha ofrecido desde la toma de Kabul."No extenderemos la fecha. Sería una clara violación de lo acordado", dijo de acuerdo con la traducción en inglés. Se refería a los pactos entre EEUU y el alto mando talibán que se han desencadenado desde el acuerdo de Doha de 2020, suscrito por la administración de Donald Trump. Muhajid protestó de que el Gobierno del presidente Biden trata de "fomentar" la fuga de expertos afganos. "No les animen a marchar de Afganistán. Necesitamos talentos", desafió antes de ordenar el bloqueo de ciudadanos afganos en ruta al aeropuerto de Kabul.Reconocimiento internacionalEl reconocimiento del nuevo régimen islamista es un dilema para los mandatarios del G7 y la más amplia comunidad e instituciones internacionales. Durante el periodo previo de gobernanza talibán, entre 1996 y 2001, únicamente Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán reconocieron la legitimidad del Ejecutivo radical integrista.En esta ocasión, Johnson se apresuró a transmitir al primer ministro de Islamabad, Imran Khan, la advertencia de que "cualquier reconocimiento del nuevo gobierno de Afganistán… ha de suceder en el ámbito internacional, no unilateral". En la misma llamada telefónica, el jefe del Gobierno británico indicó a su homólogo pakistaní que la "legitimidad de un futuro gobierno talibán" dependerá de su "inclusividad" y de su asimilación de las normas internacionales en Derechos humanos.La caída de Kabul bajo el yugo islamista ha convulsionado al mundo entero. Pero no hay ninguna referencia al movimiento talibán en el anterior comunicado del G7, emitido en junio de este año. Afganistán se aborda en un único párrafo de la página 20 de las 25 que contienen las resoluciones de la cumbre de líderes que Johnson presidió en Carbis Bay, en la región inglesa de Cornualles.El encuentro simbolizó el retorno de Washington al ámbito internacional afín a los aliados occidentales. También fue el primer viaje de Biden a una Europa más preocupaba por las "actividades malignas y la conducta desestabilizadora de Rusia" o la represión china en Hong Kong y de la minoría uigur en Xinjiang, según sugiere la redacción de las conclusiones del evento. Dos meses después, los talibanes controlan Kabul y tienen veto sobre la operación de rescate de miles de ciudadanos.

