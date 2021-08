https://mundo.sputniknews.com/20210824/por-que-mcdonalds-se-queda-sin-batidos-y-otras-bebidas-en-el-reino-unido-1115368220.html

¿Por qué McDonald's se queda sin batidos y otras bebidas en el Reino Unido?

¿Por qué McDonald's se queda sin batidos y otras bebidas en el Reino Unido?

Los clientes de McDonald's en el Reino Unido están indignados por la escasez de batidos en las tiendas de comida rápida. También aseguran que las gaseosas no... 24.08.2021, Sputnik Mundo

La respuesta a todos estos inconvenientes es el Brexit y la pandemia de coronavirus. Según publica The Independent, el agravamiento del problema se debe a la escasez de camioneros habilitados para entrar al país y a las barreras comerciales con la Unión Europea."Acabo de ir a McDonalds, no tienen batidos y las bebidas gaseosas 'pueden estar sin gas'. ¡¿Qué está pasando?!", se indignó un cliente británico en redes sociales."Pedimos disculpas por cualquier inconveniente y agradecemos a nuestros clientes por su continua paciencia. Estamos trabajando arduamente para devolver estos elementos al menú lo antes posible", agregó la empresa en un comunicado divulgado por el medio británico.La pandemia y el Brexit no solo afectan a McDonald's. "Nuestras cifras muestran que el 94% de las empresas de hostelería están experimentando problemas, (...) reduciendo así el menú que pueden ofrecer a los clientes y socavando gravemente las ventas", detalló Kate Nicholls, directora ejecutiva de UKHospitality, la asociación líder en el sector de hostelería del Reino Unido.Representantes de las industrias minoristas ya habían alertado al secretario comercial, Kwasi Kwarteng, que la escasez de conductores de camiones en el Reino Unido podría causar serios problemas a sus cadenas de suministro.El sector quiere una revisión de los planes de no otorgar visas de trabajo temporales a conductores de la UE.

