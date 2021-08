https://mundo.sputniknews.com/20210824/movimientos-sociales-denuncian-un-golpe-de-estado-en-marcha-en-peru-1115339198.html

Movimientos sociales denuncian un golpe de Estado en marcha en Perú

Movimientos sociales denuncian un golpe de Estado en marcha en Perú

ALBA Movimientos denunció que en Perú asegura que la estrategia golpista inició "el mismo día de la victoria" de Pedro Castillo y teme que ahora tome impulso la "contraofensiva golpista, vendepatria y ultra reaccionaria".

En particular, denuncian "a la derecha peruana y su insistencia en desconocer a las mayorías populares de este hermano país". Explican que la estrategia golpista "tiene como centro el Congreso, dominado por las derechas, que ha presentado el récord Guinness de 19 mociones para cuestionar a siete ministros en apenas 15 días de gobierno".Lo cierto es que el 26 de agosto, el gabinete ministerial deberá comparecer ante el pleno del Congreso para recibir, eventualmente, su voto de confianza, es decir, la ratificación en el nombramiento.ALBA Movimientos califica el accionar del Congreso como un "hecho inédito e insólito"."Estos sectores reaccionarios intentan derrocar al Gobierno popular, recién asumido, usando la figura de 'vacancia presidencial por incapacidad moral', figura difusa y desprestigiada, parte de la institucionalidad desgastada y en crisis", advierten en un comunicado difundido por redes sociales.Como parte de la "estrategia golpista", la agrupación incluye a los monopolios de comunicación y a los poderes fácticos económicos y financieros que "especulan con el precio del dólar y de los alimentos, castigando a la población con la finalidad de generar zozobra y alimentar el ambiente golpista contra el Gobierno".Además, resaltan la complicidad expresa de sectores de los mandos de la Marina, a quien responsabilizan por forzar la renuncia del ahora excanciller, Héctor Béjar, quien fue cuestionado por sus declaraciones en las que atribuía a la Marina de Guerra el inicio del "terrorismo" en el país."El golpe de Estado en marcha busca impedir, como objetivo de corto plazo, las regulaciones y controles a la corrupción negociados y privilegios, como el pago de millonarias deudas por impuestos impagos al país, que el Gobierno ha logrado cobrar a grandes mineras por primera vez en décadas", explica el comunicado."En el plano estratégico, lo que intentan es volver a poner la política exterior del Perú en la renuncia de la soberanía, bajo los dictados del imperialismo norteamericano, para la injerencia y la agresión a pueblos hermanos de nuestra América", agrega.Desde ALBA Movimientos resaltan que "el golpismo en Perú no es solo contra un Gobierno, es contra la democracia y el pueblo" y llaman a estar en "alerta activa": "No toleraremos un golpe más en el continente. El momento de frenarlo es ahora".Por su parte, el líder del partido oficialista Perú Libre, Vladimir Cerrón, anunció una manifestación ciudadana para el 25 de agosto en contra de la posible destitución del presidente Castillo y en defensa del gabinete ministerial encabezado por el primer ministro, Guido Bellido.El profesor Pedro Castillo asumió la presidencia de Perú el 28 de julio de 2021. Fue rondero durante su juventud e incluso llegó a ser dirigente nacional de la Organización de Rondas Campesinas.

