Las llamas devoran los montes y animales del oriente boliviano por tercer año consecutivo

2021-08-24T02:28+0000

2021-08-24T02:28+0000

2021-08-24T02:28+0000

Por tercer año consecutivo, se incendian miles de hectáreas en zonas rurales del departamento de Santa Cruz de la Sierra (este). Quienes viven en poblaciones cercanas al fuego no pueden desarrollar sus actividades con normalidad y sus emprendimientos comerciales están prácticamente quebrados. Atribuyen las quemas a la falta de lluvias y al accionar irresponsable de quienes arrasan montes para expandir sus cultivos.En lo que va de agosto, se incendiaron 734.000 hectáreas (ha) en Bolivia. Santa Cruz es el departamento más afectado, con 395.716 ha. Le sigue Beni, con 282.405 ha y La Paz, con 36.000 ha. En Santa Cruz, la población más afectada es Roboré, un municipio turístico atravesado por serranías verdes y cascadas. Pero desde 2019 no pueden recibir visitas con normalidad."¿Quién va a venir cuando hay harto humo y fuego? Además de estos problemas, se está deteriorando la calidad del ambiente, porque hay menos lluvia. Los lugares turísticos necesitan del agua", dijo a Sputnik Jerjes Suárez Ruiz, médico veterinario que en estos días está abocado a rescatar animales del monte afectados por el fuego.Suárez también es propietario del hotel Anahí, donde "ahorita tengo un solo huésped, un coronel encargado de todo el operativo de lucha contra el fuego. Es triste esto", expresó el veterinario, célebre en su comunidad por su apoyo permanente a las causas ambientales. En su casa atiende cada año a 400 animales de todas las especies.Suárez comentó que muchos en su familia se dedican a la ganadería: "A dos de mis primos, sus propiedades se les han quemado íntegramente. Eso pues desmoraliza", confesó.Sus padres y abuelos también fueron ganaderos, pero contó que en esa época "las vacas estaban en el bosque y en los campos. No se hacían pastizales tumbando el monte, como ahora. En campos naturales se criaba el ganado".El veterinario nació en Roboré. De joven, vivió en Argentina y España, donde pudo ahorrar dinero que invirtió en su hotel, en su pueblo. Pero ante el nuevo panorama, se decidió a finalmente emigrar. "Con el tiempo voy a irme de acá, porque no es muy favorable", se lamentó.Tres años, tres incendiosEn agosto de 2019, en esta región se iniciaron incendios incontrolables, que hasta fines de septiembre de ese año habían consumido 5,3 millones de ha. En ese momento, el fuego fue instrumentalizado por la oposición del entonces presidente Evo Morales (2006-2019). Se acusó al mandatario de no hacer lo suficiente para enfrentar el desastre.Cuando se gestó el golpe contra Morales, sus detractores se aferraron a esta versión, para desgastar la figura presidencial. Cuando finalmente fue derrocado, en noviembre de 2019, uno de los argumentos de los golpistas era que el exmandatario no protegía a la Madre Tierra, aunque públicamente decía defenderla.En agosto de 2020, bajo el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), otra vez se iniciaron incendios en esta región del país. Según la Fundación Amigos de la Naturaleza, en ese año se perdieron 2,3 millones de ha.Este 2021 el fuego ya lleva un mes encendido. En el país existen 3.690 focos de incendio, de los cuales 3.110 están en Santa Cruz, según el Viceministerio de Medio Ambiente.En el oriente boliviano, antes de sembrar un terreno se tiene el hábito de chaquearlo. Es decir, realizar quemas controladas para limpiar de malezas el área a cultivar. Para Suárez, quienes chaquean en estos tiempos no conocen plenamente el procedimiento: "Esto antes nunca sucedía, porque nuestros padres y abuelos sabían cuidar el fuego. Sabían que no había que hacer daños al medio ambiente".Suárez indicó que el fuego ya recorrió 150 kilómetros y llegó a la vecina república de Paraguay: "Ese fuego que se inició en Chochís (Roboré), ahora está dando quehacer a los paraguayos".El veterinario apoya a los bomberos, pero aclaró que nunca ingresó al fuego a combatir las llamas. "Es grave, porque los bomberos entran con trajes que no son los adecuados. Cuando voy les llevo agua, pues no hay toda la logística necesaria, entonces se deshidrata la gente", dijo. Y comentó que esperaba la confirmación de la muerte de un guardaparque que enfrentaba al incendio.En los últimos tres años hubo que lamentar la muerte de casi una decena de bomberos, quienes cumplían su labor en diversos puntos del país. Entre inmensos edificios de fuego, a menudo quedan atrapados y sin escape.El veterinario relató que el incendio de 2019 empezó por chaqueos mal hechos. Pero luego se iniciaron más incendios, con el objetivo de debilitar a Morales. "Incendiaron todo por un tema político", opinó.Pero el incendio de este año, "fue provocado por gente mal intencionada. No creo que tengan un afán político, porque no tenemos elecciones pronto. Es gente dañina, que quiere causar zozobra y pánico", sostuvo Suárez.Según la Gobernación cruceña, son nueve municipios afectados por los incendios: Cabezas, Charagua, Concepción, Pailón, Puerto Suárez, Roboré, San Ignacio, San Matías y San José.El ocelote sobrevivienteAnte este paisaje, Suárez atiende diariamente a animales quemados, quienes llegan a sus manos moribundos y vencidos por el dolor.El ocelote es un felino de tamaño mediano que vive en los montes de la región. Lo encontró con una pata rota, porque aparentemente fue atropellado mientras escapaba del fuego. Suárez se encargó de operarlo y sanarlo. Dentro de dos semanas podría volver a su hábitat, pero no sabe adónde dejarlo que no represente un riesgo para su vida.Y explicó: "Lo ideal sería largarlo donde lo encontramos, porque conoce su territorio y sabe de dónde comer. Pero su territorio está invadido por gente, que de seguro lo van a matar". Dejarlo en otro lado tampoco sería una solución, porque allí el ocelote tendría que pelear contra otros de su especie para ganarse el derecho a vivir ahí."Es complejo el tema. La verdad es que el mundo no va bien ¿no? Vamos camino al exterminio yo creo", evaluó con amargura. Suárez, que tiene casi 50 años, será premiado esta semana por la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, por su trabajo incansable a favor de los animales heridos y del medio ambiente.Pero actualmente mira a su tierra con tristeza: "Le he buscado de todo para quedarme a vivir acá en Roboré, para no migrar. Cuando migré, gané mucho dinero afuera. Pero me vine acá a gastarme mi dinero, invertir en un hotel".Pero "pucha, el turismo anda mal. Ya perdí las esperanzas, le soy sincero. No dio mi esfuerzo, porque nos afecta todo esto", dijo mirando a su cielo de humo gris.

