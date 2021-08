https://mundo.sputniknews.com/20210824/fiasco-de-eeuu-en-afganistan-se-agiganta-1115361250.html

Fiasco de EEUU en Afganistán se agiganta

Fiasco de EEUU en Afganistán se agiganta

EEUU justifica que tardó con la evacuación en Afganistán para evitar una crisis de confianza en el Gobierno afgano. A su vez, los talibanes advierten que no... 24.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-24T18:45+0000

2021-08-24T18:45+0000

2021-08-24T18:45+0000

octavo mandamiento

rusia

oriente medio

eeuu

afganistán

refugiados

perú

sputnik v (vacuna)

los talibanes toman el control de afganistán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1115361185_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_5cbcb3512a9dcd5dc43b9eb2e5095961.png

Fiasco de EEUU en Afganistán se agiganta EEUU justifica que tardó con la evacuación en Afganistán para evitar una crisis de confianza en el Gobierno afgano. A su vez, los talibanes advierten que no extenderán el plazo de evacuación. Mientras, en Francia investigan a cinco afganos evacuados por presuntos nexos con los talibanes. Estos y otros temas en esta edición de Octavo mandamiento.

EvacuaciónEEUU retrasó la evacuación de Kabul, tras la toma de la capital por parte del movimiento talibán —proscrito en Rusia y designado como organización terrorista por el Consejo de Seguridad de la ONU— para evitar que se desencadenara una "completa crisis de confianza" en el Gobierno afgano. Así lo aseguró el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan en una conferencia de prensa.El presidente Joe Biden ha prometido sacar a todas sus tropas antes del 31 de agosto, pero ante la posibilidad de que Estados Unidos y el Reino Unido extiendan el plazo para evacuar a todas sus tropas y colaboradores, el movimiento Talibán advirtió que extender el plazo de evacuación es una línea roja que Occidente no debe cruzar o, de lo contrario, tomarán represalias.Talibanes se cuelan entre los refugiados en FranciaMientras, medios franceses informan que las autoridades de ese país investigan a cinco afganos que fueron evacuados el fin de semana de Kabul por presuntos nexos con los talibanes. Según fuentes familiarizadas con el caso, dos de los individuos investigados admitieron su pertenencia al movimiento terrorista.El pasado 22 de agosto, el presidente Vladimir Putin criticó el método de evacuación planteado por Occidente, que consiste en alojar a los ciudadanos afganos en los países de Asia central mientras reciben visados de Estados Unidos y Europa."Entonces, ¿a estos países se los puede enviar sin visados, a nuestros vecinos, pero no quieren acoger a gente [en sus países] sin visados?", cuestionó Putin, quien además se preguntó si se trata de un "método humillante" para resolver la crisis. A su vez, Putin resaltó que "no queremos que aparezcan milicianos aquí bajo el disfraz de los refugiados de Afganistán".Afganistán: "EEUU no se va, simplemente se reagrupa"“EEUU no se va, simplemente se reagrupa”. Así lo afirma Carlos Venegas Toledo, experto mexicano en temas geopolíticos, en relación a la retirada militar norteamericana de ese país de Asia Central. Consultado por Octavo Mandamiento, el experto se mostró convencido de que se trata de una maniobra estadounidense destinada a “continuar con su intento de cercar a China” ante su “expansionismo” comercial, “sobre todo por su iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda”.Mientras, Mohammad Naim, portavoz de la oficina política del Talibán, indicó en declaraciones a ‘Octavo Mandamiento’ que esta organización tiene previsto dedicarse a “entablar contactos con los países vecinos y el resto de la comunidad internacional”, en unas circunstancias en las que el país, según sus palabras, ha logado poner fin a “los dos principales problemas”: la “ocupación” militar extranjera y la “guerra que duró 40 años”.El mundo agradece a Rusia la vacuna Spunik V, mientras Occidente inventa pretextos para no aprobarla¿Por qué la vacuna rusa Sputnik V —usada actualmente en más de 60 países— sigue sin la aprobación de organismos como la Organización Mundial de la Salud o la Agencia Europea de Medicamentos? Existen cada vez más evidencias de que las causas de estas demoras no tienen nada que ver con cuestiones de la salud.En este contexto, el portal mpr21, que se define como “la web más censurada por Google y Twitter”, cita el caso de Federico Martinón, coordinador del centro de la OMS en seguridad vacunal y jefe de pediatría del Hospital Universitario de Santiago de Compostela, España. Un caso que, según el medio, “ha vuelto a poner en evidencia las promiscuas relaciones entre las farmacéuticas y las autoridades sanitarias”.Se constata que Martinón “es un intenso promotor a través de su cuenta de Twitter” de la vacuna de Janssen, algo que no sería casualidad. Y es que el pasado mes de junio, la farmacéutica Janssen —filial de la corporación norteamericana Johnson & Johnson— le concedió sus premios ‘Afectivo Efectivo’ por “su exitosa trayectoria profesional internacional”, entre otros méritos que le atribuyeron.Perú ¿golpe en marcha?Perú tiene nuevo canciller. Se trata de Óscar Maúrtua, un diplomático, jurista y abogado peruano de 74 años que ha ocupado varios cargos diplomáticos en el país andino. A partir de ahora, ocupará el cargo que por 19 días asumió el sociólogo Héctor Béjar.Desde el partido Perú Libre han criticado tanto la destitución de Béjar como la designación de Maúrtua."Hay dos posturas acá. Una postura que está a favor de Maúrtua, que está respaldada por las declaraciones de Pedro Francke, ministro de Economía, quien ha dicho que Maúrtua es una designación idónea para garantizar un gabinete que pueda hacer un desempeño democrático, pero también hay una posición muy contraria, que es el grupo de Vladimir Cerrón, de Perú Libre. ¿Por qué? Porque desde el inicio plantearon que todos los ministros del Gabinete debían provenir del partido Perú Libre y porque con el despido del excanciller a Béjar no se le dio la oportunidad de responder a las preguntas en el Congreso, y eso, estratégicamente ha sido visto como una derrota del gabinete mientras que el grupo opositor lo ha tomado como una victoria, que lo es, en realidad", asegura Coronel.Ahora muchos se preguntan ¿qué esperar de este nuevo canciller?, ¿dónde se situará: más cerca de los intereses de Estados Unidos o de los países latinoamericanos que abogan por la defensa y el respeto a la soberanía?"No se sabe. Curiosamente todo esto dependerá de qué propuestas presente cada cartera ante el Congreso el jueves 26 de agosto, cuando se solicitará el voto de confianza. Por eso la gran incógnita. La única voz oficial del gabinete que apoya abiertamente la candidatura de Maúrtua es la de Pedro Francke, y eso es importante porque Francke es una persona que garantiza la estabilidad económica del país, que es muy objetivo y siempre pone una política de independencia, lo cual es correcto. Entonces, veamos cómo resulta", indica Coronel.Sectores de la oposición peruana han asegurado que la destitución de Béjar solo es el inicio y que pedirán destituir a más ministros. Por su parte, tanto el excanciller Héctor Béjar como los movimientos sociales del Alba, aseguran que en Perú está en marcha un golpe de Estado."Yo ya anteriormente he opinado que todo esto es una suerte de golpe por etapas. La oposición, particularmente el partido Renovación Popular, que es de ultraderecha, ya ha solicitado, planteado y amenazado con que no se limitarán a la renuncia de Béjar, sino que piden la cabeza de cinco ministros más, entre ellos los ministros del Interior, de Defensa, la ministra de la Mujer, entonces uno se pregunta ¿y por qué esta actitud? Las razones que ellos exponen son de carácter ideológico, porque son personajes ligados a la izquierda, nada más, y ellos abiertamente plantean que primero sacarán a los ministros y luego al premier. Ellos en realidad quieren cambiar todo el gabinete de Bellido", resalta Coronel.

eeuu

afganistán

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, oriente medio, eeuu, afganistán, refugiados, perú, sputnik v (vacuna), los talibanes toman el control de afganistán, аудио