España asume que no se podrá evacuar a todos los que se trasladan al aeropuerto de Kabul



MADRID (Sputnik) — La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, aseguró que no todas las personas que se trasladan hacia el aeropuerto de Kabul podrán... 24.08.2021, Sputnik Mundo

"Habrá gente que se quedará por razones que no dependen de nosotros, sino de la propia situación que hay allí", dijo Robles en declaraciones a la Cadena SER.Desde el 19 de julio fueron evacuados de Kabul un total de 710 ciudadanos afganos a través de aviones españoles. Para las próximas horas está prevista la llegada de otras 420 personas a través de dos aeronaves, una de las cuales ya se encuentra en Dubái.En su mayoría, las personas trasladadas en estos aviones son antiguos colaboradores de la misión española en Afganistán. Sin embargo, no todos podrán ser evacuados, según reconoció la propia Margarita Robles.Una vez que consiguen llegar a Kabul, la situación que se encuentran es "francamente dramática" ya que los accesos al aeropuerto se encuentran colapsados y el movimiento talibán (proscrito en Rusia y otros países) se emplea con mayor agresividad según pasan las horas."Cada día que pasa es peor porque la gente es consciente de que se van acabando los plazos y se acumulan más en el aeropuerto. Hay avalanchas humanas, pero también los talibanes se están poniendo cada vez más agresivos. Hay una situación de violencia muy evidente", explica Robles.Ante las dificultades para acceder al aeropuerto, España recomienda a sus antiguos colaboradores que se agrupen y que, una vez se hayan acercado lo máximo posible, griten "España" y muestren algo rojo a los soldados que custodian las instalaciones."A veces nos llaman y nos dicen que están a un kilómetro del aeropuerto, pero no podemos salir a por ellos", apunta la ministra española.A la espera de saber cuándo ordenará EEUU la salida de las tropas que le permiten mantener el control del aeropuerto, las autoridades españolas intentarán "apurar hasta el final" con el objetivo de "sacar a todo el mundo posible".

