El general franquista Millán Astray vuelve al callejero de Madrid

Operarios del Ayuntamiento de Madrid retiraron el rótulo que bautizaba una calle del distrito de La Latina con el nombre de 'Calle de la Maestra Justa Freire'...

españa

francisco franco

dictadura

calles

ley de la memoria histórica (españa)

El cambio da cumplimiento a una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el pasado 13 de mayo. En ese fallo, el tribunal regional se pronunció a favor de mantener la calle en honor a Millán Astray argumentando que la nomenclatura no vulneraba la Ley de Memoria Histórica.En concreto, el fallo defiende que Millán Astray no participó directamente en el levantamiento que llevó a Franco al poder y, en consecuencia, dar su nombre a una calle no supone una "exaltación del franquismo".Su retirada del callejero madrileño fue acordada la pasada legislatura, en 2017, cuando el anterior gobierno municipal —de corte progresista— decidió, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, retirar los nombres de 52 vías y plazas que homenajeaban personas o acontecimientos relacionados con el franquismo.La decisión fue recurrida ante los tribunales por asociaciones de ultraderecha como la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) o la Plataforma Patriótica Millán Astray, dando pie a la decisión final del TSJM de mantener la calle en su honor, algo que hizo también con otra docena de vías, entre ellas la dedicada a la División Azul, una unidad de voluntarios españoles que combatió junto a la Alemania nazi contra la Unión Soviética.Tras esta decisión, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pidió recurrir a una ordenanza municipal para abordar el cambio de nombre al margen de la ley de memoria, pero la iniciativa fue rechazada por el conservador Partido Popular y los liberales de Ciudadanos, que desde 2019 gobiernan en el Ayuntamiento de Madrid.Es decir, la vuelta de Millán Astray al callejero viene forzada desde los tribunales, pero podría haberse evitado si el actual Ayuntamiento lo hubiera querido, lo que despertó un aluvión de críticas en su contra desde los sectores de la izquierda."Millán Astray vuelve al callejero de Madrid y Justa Freire se va. Sigue el retroceso en todos los ámbitos", lamentó Rita Maestra, portavoz de la formación progresista Más Madrid, en un mensaje publicado en Twitter.En un sentido similar se expresó Carolina Alonso, portavoz en la Asamblea de Madrid de la formación izquierdista Podemos, que calificó el cambio como una "maldita vergüenza".

