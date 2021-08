https://mundo.sputniknews.com/20210824/descubre-por-que-los-mejores-ingenieros-estan-huyendo-de-jeff-bezos-1115340654.html

Descubre por qué los mejores ingenieros están huyendo de Jeff Bezos

Blue Origin está perdiendo empleados líderes en masa. Algunos huyen a SpaceX de Elon Musk. Esto comenzó a suceder después de que la compañía de Jeff Bezos... 24.08.2021

Durante la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos anunció el programa Artemis, según el cual los humanos deberían aterrizar en la Luna para 2024. A diferencia de los vuelos tripulados a la Luna del siglo XX, la NASA planea utilizar activamente contratistas privados. Es decir, no desarrollar equipos por su cuenta, sino solicitar servicios comerciales para su entrega al espacio sobre una base competitiva. Hay bastantes ofertas de empresas privadas, tanto de grandes como SpaceX, como de pequeñas y poco conocidas por el público en general.Debido a la alta competencia, algunos la llaman una nueva "carrera lunar" por analogía con la carrera entre la URSS y Estados Unidos del siglo XX.En 2020, la NASA seleccionó a tres candidatos para crear un módulo de aterrizaje que llevará a las personas desde la órbita circunlunar hasta la superficie lunar. Los finalistas fueron SpaceX de Elon Musk, Dynetics y Blue Origin, esta última liderada por Jeff Bezos, fundador de Amazon y una de las personas más ricas del mundo.Como resultado, la agencia espacial optó por SpaceX con su proyecto para una versión lunar del cohete Starship. La NASA explicó esto por el hecho de que Starship ya está en pruebas, así como por el precio bajo, lo que es especialmente importante en relación con la reducción de la financiación por parte del Congreso de EEUU.Cuando en abril de 2021 se supo de la victoria de SpaceX, Blue Origin inmediatamente presentó una protesta ante la Cámara de Auditoría del Congreso, en la que calificó la decisión de la NASA de ilegal, ya que la agencia había elegido solo un contratista en lugar de los dos previstos.Posteriormente, Bezos escribió una carta abierta al jefe de la NASA en la que ofrecía cubrir los costos del programa lunar por un monto de hasta 2.000 millones de dólares a cambio de un contrato para el desarrollo del módulo de aterrizaje. El multimillonario también se quejó de las desiguales condiciones de competencia, ya que a su empresa, a diferencia de SpaceX, no se le había permitido revisar el costo de los servicios ni el cronograma de pagos.En julio, la Cámara de Auditoría rechazó la protesta de Blue Origin, reafirmó la legalidad de las acciones de la agencia espacial y el mismo día la NASA transfirió 300 millones de dólares a SpaceX de los 2.900 millones de dólares estipulados en el acuerdo.Como quedó claro más tarde, la agencia tenía prisa por una razón: a mediados de agosto, Blue Origin presentó una protesta en la corte y todas las acciones bajo el contrato fueron nuevamente suspendidas.Bezos recientemente viajó al espacio por su cuenta, en la nave suborbital New Shepard. A su regreso, pagó a todos los empleados 10.000 dólares como bonificación y también agradeció a los empleados de Amazon por haber "pagado" el vuelo.Según informa Business Insider, no todos los empleados apreciaron esta gratitud debido a las malas condiciones de trabajo. Algunos bromearon diciendo que sería mejor si volara a Júpiter de inmediato y nunca regresara.Ahora el canal de televisión estadounidense CNBC ha constatado que el problema de Blue Origin es mucho más profundo que perder la competencia y el escepticismo de los empleados sobre otros proyectos de Bezos.Según el canal, al menos 17 ejecutivos clave e ingenieros senior dejaron Blue Origin este verano boreal. Algunos se fueron después del vuelo suborbital del multimillonario.Entre ellos están el vicepresidente del programa New Shepard, Steve Bennett; el jefe de apoyo a la misión, Jeff Ashby; el jefe de ventas para contratistas militares, Scott Jacobs; el jefe del programa de desarrollo avanzado de misiles New Glenn, así como muchos ingenieros y gerentes senior. Además, se sabe que los ingenieros Nitin Arora y Lauren Lyons se han unido a SpaceX y Firefly Aerospace, respectivamente.Dentro de la empresa, dijeron dos fuentes a CNBC, el premio en efectivo fue visto como un intento por parte de la gerencia de alentar a las personas talentosas a quedarse, como respuesta a una gran cantidad de renuncias.Ninguno de los entrevistados dio razones específicas para las renuncias, pero en el sitio de búsqueda de empleo Glassdoor, los empleados a menudo hablan sobre su descontento por los jefes y un sistema de gestión lento y burocrático. Además, según Glassdoor, Blue Origin tiene un índice de satisfacción con el liderazgo muy bajo en comparación con otras empresas aeroespaciales.Solo el 15% de los empleados aprueba al director ejecutivo de Blue Origin, Bob Smith, frente al 91% de Elon Musk y el 77% de Tory Bruno, director de United Launch Alliance, otra importante corporación que fabrica misiles Atlas y SLS.El planeado alunizaje en 2024 puede verse frustrado no solo por disputas legales. Anteriormente había trascendido que la Nasa no tendría tiempo suficiente para hacer los trajes espaciales para los paseos por la Luna debido a la falta de dinero y a la pandemia. En respuesta, Elon Musk ofreció su ayuda.

