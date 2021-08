https://mundo.sputniknews.com/20210824/bolivia-recibe-de-fmi-asignacion-equivalente-a-326-millones-de-dolares-1115371452.html

Bolivia recibe de FMI asignación equivalente a 326 millones de dólares

LA PAZ (Sputnik) — El Banco Central de Bolivia anunció que recibió del Fondo Monetario Internacional (FMI) una "asignación" de derechos especiales de giro...

Explicó que los recursos asignados por el FMI como DEG "no comprometen rentas del Estado, no son una línea de financiamiento", a diferencia del crédito contratado el año pasado por la presidenta transitoria Jeanine Áñez (2019-2020).La exgobernante recibió más de 320 millones de dólares del FMI sin autorización del parlamento, que el actual Gobierno de Luis Arce devolvió por considerarlo un financiamiento ilegal y costoso.Rojas no precisó el destino de los recursos asignados por el FMI a Bolivia.

