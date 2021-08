https://mundo.sputniknews.com/20210823/venezolanos-con-pocas-expectativas-respecto-al-dialogo-entre-gobierno-y-oposicion-1115336921.html

Venezolanos con pocas expectativas respecto al diálogo entre Gobierno y oposición

CARACAS (Sputnik) — Por quinta vez, el Gobierno y la oposición de Venezuela están en diálogo durante la gestión del presidente Nicolás Maduro, y ciudadanos... 23.08.2021, Sputnik Mundo

El diálogo que se desarrolla en México, con la mediación de Noruega, es el quinto intento tras los fracasos de las negociaciones impulsadas por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en 2014, la mesa de diálogo nacional en Caracas en 2016 y los procesos en República Dominicana en 2017 y en Oslo y Barbados en 2019.Para Carmen Ramírez, de 46 años, residente de Petare (este de Caracas), el diálogo carece de sentido si no se traduce en soluciones para la cotidianidad de los venezolanos."Eso del diálogo es mentira, porque siempre dicen lo mismo, que va a mejorar la economía y no lo hacen; la oposición y el chavismo son lo mismo, son una cosa que nunca resuelven nada con el país, todos estamos hundidos pasando trabajo, menos ellos, porque ellos están bien", agregó.La agenda, que aseguraron las partes no fue fácil definir, consta de siete puntos: derechos políticos, garantías electorales y cronograma electoral, levantamiento de las sanciones, respeto al Estado de derecho, convivencia política y social, protección de economía social y garantías de implementación y seguimiento.A juicio de José Tovar, de 56 años, residente de Guarenas (periferia capitalina este), es vital que los diálogos lleguen a un acuerdo que permita a los venezolanos tener una “vida normal”.La nueva reunión entre el Gobierno y la oposición se celebrará el próximo 3 y 6 de septiembre en México, y aunque las expectativas de la población continúan siendo bajas, las partes seguirán discutiendo en base a su agenda de siete puntos.

