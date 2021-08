https://mundo.sputniknews.com/20210823/una-moscovita-enamorada-del-idioma-espanol-1115315416.html

Una moscovita enamorada del idioma español

El destino de nuestro programa de hoy es Moscú. Desde esa ciudad, conversamos con Anna Yakovleva quien nació y vive en Rusia.

Anna Yakovleva es fanática de la lengua española y la habla muy bien, a tal punto que su principal actividad es enseñar virtualmente español a muchos rusos desperdigados por todo el mundo. También da clases de ruso a hispanohablantes."A los rusos en general les gusta el idioma español, diría que eso no es una sorpresa”, contó Anna a Sputnik.Anna, docente de idiomas y traductora, a finales de septiembre se irá a España, país que ya visitó varias veces pero ahora eligió para instalarse definitivamente.Respecto a las razones que la llevaron a aprender a hablar español, Anna explicó que "en 2009 fui a Cuba y me gustó mucho ese país. Pero en ese momento yo hablaba solo inglés y la mayoría de los cubanos no lo hablan, así que decidí aprender español. Lo elegí como segunda lengua".Destino Rusia se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).

Mauricio Arriagada Seguramente ya leyo al principe de los ingenios en el castizo castellano del siglo 16 .Hasta los hispanoparlantes nos enamoramos de la sonoridad y agudeza de nuestra propia lengua...El quijote de la mancha es el castellano perfecto que engendro muchas y variadas vertientes para todos los ricos estilos de esta mi lengua madre que hunde sus raices entre las contorsiones magicas del semita y las radiantes precisiones de la antiguedad.. 0

Mauricio Arriagada Dice Neruda,el poeta mas grande de america latina,cosa muy dificil de ser..:"los españoles se llevaron todo, el oro ,la plata,la medera....Pero nos dejaron la palabra..." 0

