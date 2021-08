https://mundo.sputniknews.com/20210823/una-foto-de-lula-da-silva-en-traje-de-bano-causa-revuelo-en-las-redes-1115310179.html

Una foto de Lula da Silva en traje de baño causa revuelo en las redes

Una instantánea del expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva en traje de baño causó revuelo en las redes sociales del país. 23.08.2021, Sputnik Mundo

En la foto, compartida por la prometida del político, Janja Lula Silva, se puede apreciar a la pareja abrazada y sonriente en una playa brasileña con una luna llena al fondo. El exmandatario lleva puesta una camisa y un slip de baño que deja ver sus piernas.La buena forma física del exmandatario brasileño de 75 años no tardó en acaparar la atención de los internautas y dio inicio a una oleada de bromas y memes. Los nombres de ambos Lula y Janja se convirtieron rápidamente en uno de los asuntos más hablados de esta red social tras la publicación de la foto."El tamaño del muslo de Lula, me sorprende. Jajaja. El hombre echará al Gobierno de Bolsonaro a patadas", bromeó @lpdcarvalho."Janja, estoy tratando de mirar la luna. Pero se me complicó después de esta foto", bromeó @luu_viegas."El muslo de Lula es más grueso que mis dos piernas", tuiteó @RolandoLero171S."Una elección muy difícil", @ironizó NinhoRaah."¡¡Me sorprende que Lula esté más en forma que yo!!", escribió @ juzinhapersonal."¿Está en ropa interior, chicos?", preguntó @AkaFigliollo.Horas antes, se dio a conocer que la Justicia brasileña había rechazado una nueva acusación contra Lula en el caso de la finca de Atibaia —en el que el político estaba siendo acusado de corrupción y lavado de dinero— y declarado extinguida la pena.En marzo pasado, el juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil Edson Fachin ya había anulado todas las condenas que pesaban contra Lula da Silva en el ámbito de la Operación Lava Jato, por lo que el exmandatario recuperó sus derechos políticos y la posibilidad de volver a ser candidato en unas elecciones. La Fiscalía del país, entonces, presentó un recurso contra la decisión de Fachin.

