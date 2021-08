https://mundo.sputniknews.com/20210823/que-tuit-sobre-lorca-y-dali-ha-provocado-una-oleada-de-criticas-en-las-redes-sociales-1115309602.html

¿Qué tuit sobre Lorca y Dalí ha provocado una oleada de críticas en las redes sociales?

La cuenta oficial en Twitter de una dirección general del Ministerio de Igualdad publicó una imagen de Salvador Dalí en la que al rostro de Gala le sustituía... 23.08.2021, Sputnik Mundo

El órgano encargado de velar por los derechos de las minorías sexuales en España, la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, publicó el 18 de agosto un tuit en cuya imagen anexa se veía al poeta y dramaturgo Federico García Lorca abrazado con el pintor Salvador Dalí. El texto, que recordaba el 85º aniversario del asesinato del genio andaluz, incluía también una cita suya: "Hay cosas encerradas dentro de los muros que, si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo".El tuit pretendía así reivindicar la homosexualidad de Lorca. Pero, en realidad, la fotografía no era auténtica, sino un fotomontaje confeccionado a partir de una de las imágenes más célebres del pintor surrealista catalán junto a su compañera Gala, que en la fotografía original es con quien realmente se abraza.Los gestores de la cuenta de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI no advertían de que la imagen gráfica estaba manipulada, pero no parece que esta dirección haya sido la autora de la fotocomposición. En marzo, el periodista y escritor colombiano Arturo Prado Lima utilizó el mismo fotomontaje en la web El Comején, donde se alude a que está prestada del portal Gabitos. En cualquier caso, el diario ABC y varios usuarios pudieron guardar una copia del tuit antes de su desaparición. La fotografía objeto de retoque data de 1933 y sus derechos pertenecen a la Fundación Gala Salvador Dalí.Los comentarios en la red social Twitter no se hicieron esperar y muestran variedad en sus críticas. Unos señalan la torpeza de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI al recurrir a un fotomontaje cuando existen muchas imágenes originales de Lorca y Dalí juntos y en similar pose. Se critica el hecho de que un organismo oficial recurra a una imagen falseada y, también, el intento de apropiarse de la memoria del poeta en favor de políticas ministeriales.

