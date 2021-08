https://mundo.sputniknews.com/20210823/que-anden-con-cuidado-amlo-se-dirige-a-la-oposicion-que-presentara-denuncia-ante-la-oea-1115326564.html

"Que anden con cuidado": AMLO se dirige a la oposición que presentará denuncia ante la OEA

"Que anden con cuidado": AMLO se dirige a la oposición que presentará denuncia ante la OEA

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que la Organización de los Estados Americanos podrá visitar el país para investigar el proceso... 23.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-23T17:37+0000

2021-08-23T17:37+0000

2021-08-23T17:37+0000

américa latina

organización de estados americanos (oea)

partido revolucionario institucional (pri)

andrés manuel lópez obrador

partido acción nacional (pan)

morena

méxico

elecciones en méxico (2021)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1114953584_0:201:2111:1389_1920x0_80_0_0_0aa728435e29015c78c7eeae824563cc.jpg

"No tenemos nada que ocultar. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni con la delincuencia organizada ni con la de cuello blanco. No solo la OEA, la ONU, cualquier organismo que quiera venir a investigar, que venga, no hay ningún problema", afirmó.Sin embargo, dijo, la OEA ya certificó los comicios de junio y se descartaron violaciones graves a la democracia.Durante su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador se dirigió a la oposicón y señaló "que tengan cuidado nada más, no vaya a ser que estén involucrados en el caso de Genaro García Luna (exsecretario de Seguridad Pública detenido en EstadosUnidos), que anden con cuidado y tienen derecho de quejarse"."Ellos están contribuyendo con su proceder. Tienen todo el derecho, es legítimo, que nos critiquen, que acudan a organismos internacionales siempre y cuando actúen de manera pacífica", subrayó.El 21 de agosto, los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD informaron que presentarán ante la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, una denuncia sobre la intervención del crimen organizado en el pasado proceso electoral, con el fin de que dichos organismos emitan algún resolutivo al respecto. Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que el objetivo de la demanda "es sentar un precedente y presentar una relatoría sobre la amenaza que significa la intervención del crimen organizado en nuestro sistema democrático, sobre el hostigamiento a las instituciones y la persecución política de los opositores".Agresiones contra políticosDe acuerdo con información de la consultora Etellekt, las elecciones del 6 de junio dejaron 935 agresiones contra políticos, superando el récord de 2018; 100 fueron asesinados, 36 de los cuales eran candidatos.

https://mundo.sputniknews.com/20210809/o-construimos-el-futuro-juntos-o-nos-condenamos-al-odio-llaman-a-la-oposicion-a-dialogar-con-amlo-1114931976.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

organización de estados americanos (oea), partido revolucionario institucional (pri), andrés manuel lópez obrador, partido acción nacional (pan), morena, méxico, elecciones en méxico (2021)