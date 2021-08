https://mundo.sputniknews.com/20210823/nueva-victoria-de-lula-en-la-justicia-despeja-su-camino-hacia-las-elecciones-en-brasil-1115335739.html

Nueva victoria de Lula en la justicia despeja su camino hacia las elecciones en Brasil

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tiene motivos para estar contento. El fin de semana, la Justicia Federal de... 23.08.2021, Sputnik Mundo

"La sentencia que rechazó la reapertura del caso del 'Sitio de Atibaia' contra Lula se suma a otras 16 decisiones judiciales en las que Lula fue plenamente absuelto o tuvo sus procesos archivados, ante la inconsistencia de las denuncias", remarcó la defensa en un comunicado.La victoria es importante para el expresidente porque si la petición para reabrir el caso hubiera salido adelante él podría haber sido condenado, y con una condena en segunda instancia no podría presentarse a las elecciones.Por los ritmos de la justicia era muy difícil que esa hipotética condena en una corte de apelación llegara antes de los comicios de octubre de 2022, pero ahora descarta definitivamente ese riesgo.Una casa que no era de LulaEn este caso concreto, Lula estaba siendo acusado de haber recibido ventajas indebidas de empresas como Odebrecht que hicieron las obras de reforma de una casa de campo en el interior del estado de São Paulo, el famoso "Sitio de Atibaia".La casa no era de Lula, sino de un amigo, pero en un principio la justicia entendió que como el expresidente frecuentaba mucho ese lugar él era el verdadero propietario.El caso fue anulado por el Tribunal Supremo Federal porque fue instruido por la justicia de Curitiba (que lideraba el entonces juez Sérgio Moro), que en realidad no tenía competencias para tratar del caso, puesto que debía centrarse únicamente en los desvíos relacionados con Petrobras.A pesar de que el Supremo dio el tema por zanjado, el procurador de la República, Frederico Paiva, pidió abrir una nueva acción penal ante la justicia de Brasilia, pero los abogados de Lula recurrieron y esta les dio la razón."La defensa probó que no hay condiciones técnicas para reabrir un proceso contra Lula por reformas en una finca que jamás perteneció a Lula", subrayaron.Favorito en las encuestasLas buenas noticias se acumulan para el líder progresista. De cara a las elecciones del año que viene, parte como claro favorito, aunque por prudencia política aún no confirmó su candidatura.Desde el pasado mes de marzo, cuando volvió a primera línea tras recuperar sus derechos políticos, la ventaja sobre el actual mandatario jair Bolsonaro en las encuestas no ha hecho más que ampliarse.La encuesta más reciente, de la consultora XP, divulgada la semana pasada, apunta que Lula vencería al actual presidente con 51 por ciento de los votos contra 32 por ciento. Diversos analistas ya empiezan a apuntar que si Bolsonaro sigue perdiendo popularidad al ritmo actual es probable que ni siquiera esté en el balotaje.Ajeno a las cábalas políticas, Lula sigue con su trabajo de hormiguita preparando los comicios del año que viene, sin hacer ruido, con discreción y mucha mano izquierda. Desde la semana pasada está viajando por los estados del noreste del país (su histórico granero de votos) para ir tejiendo alianzas políticas.

