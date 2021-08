https://mundo.sputniknews.com/20210823/nord-stream-2-eeuu-se-retuerce-impotente-1115325808.html

Nord Stream 2: EEUU se retuerce impotente

Nord Stream 2: EEUU se retuerce impotente

El gasoducto Nord Stream 2 "fortalecerá la seguridad energética" de la Unión Europea a largo plazo, insiste el canciller ruso, Serguei Lavrov. Sin embargo... 23.08.2021, Sputnik Mundo

EEUU, como pollo sin cabezaEl pasado 20 de agosto, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que le permite a Estados Unidos sancionar "determinados proyectos energéticos de Rusia", de forma particular contra el Nord Stream 2, un proyecto que de forma conjunta han construido la energética rusa Gazprom y cinco compañías europeas.El jefe de la diplomacia rusa resaltó el Nord Stream 2 es un "proyecto comercial mutuamente beneficioso" y que, por lo tanto, carecen de fundamento los temores sobre la supuesta dependencia que significará para Europa el suministro de gas ruso por este gasoducto."Sería más correcto, en nuestra opinión, hablar de dependencia mutua positiva, ya que Rusia también está interesada en que los europeos compren sus productos, en este caso, los recursos energéticos", aseguró Lavrov en una entrevista con el periódico húngaro Magyar Nemzet.Biden y SánchezDespués de no haberlo atendido en la pasada cumbre de la OTAN del 14 de junio, esta vez el presidente Joe Biden sí se sentó a conversar con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. El intercambio se realizó a través de una llamada telefónica el 21 de agosto.En la llamada que, según detalla La Moncloa, duró unos 25 minutos, Biden le pidió al mandatario español acoger temporalmente en territorio español a los afganos colaboradores de Estados Unidos en tránsito hacia otros países.De acuerdo con la nota de prensa de La Moncloa, "prueba de la excelente colaboración entre los dos países" España recibió el mismo día en la base aérea de Torrejón de Ardoz un avión español que transporta a 64 personas que colaboraron con Estados Unidos en Afganistán, el país que durante dos décadas fue ocupado militarmente por el país norteamericano.En este contexto, el sábado Sánchez declaró que la respuesta de la Unión Europea ante la crisis en Afganistán se apoya en los mejores valores del bloque comunitario para responder "desde la unidad y la solidaridad".Al respecto, el Dr. en Sociología e historiador Sergio Fernández Riquelme, avisa que "el mundo globalista no tiene valores reales, sólo tiene lemas publicitarios, tiene pancartas, tiene banderas de moda, pero a la hora de la verdad no tiene valores que oponer en un mundo globalizado".Denuncian hipocresía de EEUU ante la impactante realidad de las mujeres afganasLa suerte de las mujeres en un Afganistán tomado por los talibanes es motivo de preocupación internacional, sin que se esté dando mucho crédito a la promesa de esta organización —proscrita en Rusia y otros países— de respetar los derechos de las que consideran "seres inferiores", una definición que recogen varios medios del mundo.Según la BBC, las mujeres en Afganistán viven en estos momentos "la zozobra". Y es que "bajo la sharía, la ley islámica, hay duras consecuencias por cosas tan simples como dejarse ver en público con la cabeza descubierta", explica el medio, recordando que durante el tiempo en que los talibanes estuvieron en el poder, entre 1996 y 2001, "las mujeres fueron discriminadas al punto de desaparecer del escenario público".Mientras, el diario español El País coincide en que la promesa de los talibanes de respetar los derechos de las mujeres, pero "dentro de la ley islámica", son unas palabras que "no tranquilizan". "Es conocido el brutal récord talibán en cuanto a derechos de las mujeres", sostiene el periódico, indicando que son "infieles" las mujeres que trabajan "y, peor, si lo hacen en funciones públicas".El diario de New York Times también muestra su desconfianza hacia "los líderes talibanes", quienes, "al instalarse en el poder", han intentado "proyectar una imagen de apertura, prometiendo paz y prosperidad para los afganos y respeto a las mujeres". "Si bien han pasado casi 20 años desde que los talibanes ocuparon por última vez el poder en Afganistán, aún está fresca la memoria de las imposiciones de los militantes islámicos a niñas y mujeres en los años noventa: prohibiciones de trabajar y estudiar, mandato de usar burka en público, latigazos a las que transgredieran las normas", escribe el medio.Urgen reanudar diálogo y cooperación entre la otan y rusia"Reanudar un diálogo y una cooperación" entre la OTAN y Rusia. Según el periodista Rafael Moreno Izquierdo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, eso es lo que urge ante una tensión cada vez más "significativa" entre las partes, pudiéndose hablar de una "Guerra semifría".Según Rafael Moreno, la suspensión de todo tipo de cooperación —"incluso de las comunicaciones"— entre la Alianza y el gigante euroasiático "representa un riesgo", dando lugar a que crezca la "suspicacia" mutua y los "temores sobre cuál es la orientación real" de sus capacidades militares, como el escudo antimisiles de EEUU en suelo europeo, donde Rusia insiste en que podría usarse para atacar al país.Revocación de mandato en México: ¿un "instrumento para asestar un golpe de Estado 'legal'"?La consulta de la revocación de mandato que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, "alienta para que ésta se lleve a cabo" el próximo año, podría desembocar en un derrocamiento del mandatario, según advierte el periodista Gabriel Infante Carrillo.En esta línea, alertó de que si se llega a realizar la consulta con los actuales consejeros del INE y magistrados del TEPJF, "podría convertirse este ejercicio democrático en un instrumento para asestar un golpe de Estado 'legal', la cual podría ocasionar una crisis política que el país no necesita".

