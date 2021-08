https://mundo.sputniknews.com/20210823/nilofar-bayat-a-sputnik-el-problema-es-que-eeuu-y-otros-paises-han-dejado-solo-a-afganistan-1115320661.html

Nilofar Bayat a Sputnik: "El problema es que EEUU y otros países han dejado solo a Afganistán"

Nilofar Bayat, afgana de 28 años, sabe lo que es el dolor. Hace dos décadas, un misil talibán la dejó en silla de ruedas, pero se recompuso y se convirtió en... 23.08.2021, Sputnik Mundo

Nilofar Bayat y su marido, Ramish, ya pueden respirar tranquilos. Han sido días de mucha tensión y mucha incertidumbre. De horas desesperadas en el aeropuerto de Kabul esperando que sus nombres fuesen incluidos en las listas de evacuados de España. Su rostro se ha hecho viral estos días tras el esfuerzo titánico para sacarla de ahí tras su grito de auxilio desde el terreno del horror.Finalmente, una cadena solidaria entre periodistas y la Federación Española de Baloncesto consiguió sacarla de ahí, y tras un breve paso por la base de Torrejón de Ardoz, donde se ha instalado un campamento provisional de acogida para los refugiados, ya está en Bilbao. La ciudad vasca será su nuevo hogar tras haber sido fichada por el equipo de baloncesto Bidaideak Bilbao BSR, actual campeón de la División de Honor de Baloncesto en Silla de Ruedas.Nilofar atiende a Sputnik por teléfono desde esta ciudad. Se la escucha enérgica al otro lado de la línea y asegura estar feliz ante esta nueva oportunidad que le ha dado la vida. Su figura representa todo lo que los talibanes (movimiento proscrito en Rusia y otros países) odian: mujer empoderada, contestataria, trabajadora (aparte de jugar al baloncesto es abogada y colaboraba con el Comité Internacional de la Cruz Roja en su país) y feminista. Lo más probable es que la hubiesen asesinado si no hubiese conseguido salir. Su felicidad solo se trunca cuando piensa en su familia que sigue atrapada en Kabul y sin poder salir de casa.—Nilofar, lo primero es preguntarte cómo estás ahora y cuáles son tus primeras impresiones de España.—Ahora estoy bien. Estoy muy contenta aquí. No sabía que España fuera tan bonita y tuviera gente tan buena y amable. Agradezco lo hermosa que es la gente y todo lo que me han apoyado.—¿Te gusta Bilbao? ¿Qué opinas de la ciudad que será tu hogar durante los próximos meses o años?—Nunca había oído hablar de Bilbao. No sabía que hubiera una ciudad con este nombre… Y ahora que ya estoy aquí puedo decirte que Bilbao es muy bonita y tranquila. Me encanta.—Ahora Afganistán está en una gran crisis. Me gustaría saber cómo fueron tus últimas horas allí.—En los últimos días, cuando estaba en Afganistán, los talibanes tenían el control total de Kabul. Tienen ya el control de Afganistán. Todo de repente se volvió muy peligroso, y cuando vi que podían llegar a Kabul, sabía que ya no estaría a salvo allí.Mientras estaba en el aeropuerto, fueron días muy complicados. Fue muy duro. Cuando llegué allí fue la primera vez que veía y podía hablar directamente con los talibanes. Me fui muy rápido y por desgracia, no pude despedirme de mi familia ni decirles que salía del país con mi marido, así que fue realmente un momento muy duro. Nunca había estado en esa situación. Estaba muy asustada. Lloraba porque los talibanes estaban disparando, golpeaban a la gente, también nos golpearon a mi marido y a mí.Al final, aunque con muchos problemas, pudimos entrar al aeropuerto de Kabul, y después de dos noches allí que han sido probablemente las peores de mi vida, pudimos venir a España.—¿Pensaste que podrías morir si no salías?- Claro. Había muchos vídeos sobre mí en YouTube, en las redes sociales, en los que hablaba de los talibanes, lo peligrosos que son, de cómo los odio. Y hablaba de cómo los talibanes me hirieron hace 20 años. Y también, estaba el vídeo en el que jugaba al baloncesto en público. Además de muchas otras cosas que podían ser peligrosas para mí. Y si los talibanes las encontraban y sabían que era famosa, era fácil encontrarme. Por eso, si yo estuviera allí, me matarían. Es algo que doy por descontado.—¿Sabes cómo está la situación allí ahora? ¿Qué te dicen tus familiares y amigos?—La situación es muy mala, muy dura. Ayer llamé a mi familia. Dijeron que están siguiendo las reglas y que han empezado a matar gente. Por ejemplo, ayer escuché que los talibanes habían matado a una periodista, una chica que era periodista en Afganistán. Y han secuestrado a otra periodista y nadie sabe si está viva o no.Y muchas otras cosas. Han empezado a inspeccionar las casas de la gente para encontrar a los que estaban trabajando con el Gobierno, o estaban en el Ejército, o eran activistas, o eran famosos en el país.—¿Qué crees que pasará con tu familia? Imagino que estás preocupada por ellos y también por tus hermanas o tu madre.—Sí. Estoy muy, muy preocupada por mi familia y también por la de mi marido. Estamos muy nerviosos por su futuro porque están en Kabul. Llamé a mi hermana anoche y le pregunté qué tal estaba. Me dijo que estaban muy mal. Que está en casa. No sale. No va a trabajar. Y la situación no es buena y todos están preocupados. Quieren salir de Afganistán, pero no tienen suficiente dinero ahora, y no hay ninguna posibilidad de que puedan salir de allí.—¿Cuál crees que es la solución para Afganistán en este momento?—En realidad, el problema es que los Estados Unidos y otros países han dejado solo a Afganistán. Se fueron y esto nos puso a todos en manos de los talibanes.Sé que con los talibanes no tendremos ningún futuro. Está claro. Está claro que son peligrosos, saben cómo luchar. No aceptan a la mujer como parte de la sociedad. No aceptan a la mujer como un ser humano. Y en Afganistán, son más peligrosos de lo que eran hace 20 años.Creo que la solución es que los países que estaban apoyando a Afganistán vuelvan a apoyarlo. Que no permitan que Afganistán sea una tierra en guerra, el lugar donde los vecinos luchan entre sí.—¿Crees que estos últimos 20 años han sido buenos para Afganistán, o no?—También hemos tenido muchos problemas en este tiempo, pero era mucho, mucho mejor que ahora. Vivir era mucho más fácil que ahora. Nunca pensamos que algún día la situación pudiera empeorar. En este tiempo tuvimos la oportunidad de ir a la escuela, de ir a trabajar, de ser modelos, de tener súper estrellas, de tener actrices, cantantes, todo esto. Mujeres que estaban haciendo todo esto. Las chicas hacían deporte. En cada deporte había mujeres que también lo practicaban.Pero ahora, si miras a Afganistán, parece que solo hay hombres. No hay mujeres en el país.—¿Te gustaría volver a Afganistán en cualquier momento?—Por supuesto. Me encantaría encontrarme con mis amigos, mi familia y mis seres queridos. Además, amo mi país. Es mi casa. Me encantaría estar allí de nuevo.—Nilofar, y ahora vas a jugar al baloncesto, me imagino. ¿Te gustaría hacer algo más? ¿Qué esperas de tu futuro aquí?—Estoy muy contenta de tener la oportunidad de jugar al baloncesto aquí porque es muy importante para mí. Además, intento empezar a aprender el idioma, porque realmente quiero hablar con la gente maravillosa de España. Quiero compartir mis sentimientos y hacer buenos nuevos amigos aquí.También quiero trabajar. Me encantaría poder encontrar un trabajo para mantener a mi familia, porque cuando estaba en Afganistán, mi marido y yo trabajábamos y apoyábamos a la familia, tuvimos un buen empleo y podíamos hacerlo.—Creo que no tendrás ningún problema con el español, porque no es tan difícil. Pero cuidado con el euskera. Es otra lengua allí, en el País Vasco, en Bilbao, y es muy difícil… (risas) —Sí… (risas) Ayer escuché que hay otra lengua diferente y que es más difícil.

