Miembros en retiro de FFPP de Colombia piden escaños en Congreso igual que exFARC

Miembros en retiro de FFPP de Colombia piden escaños en Congreso igual que exFARC

BOGOTÁ (Sputnik) — Víctimas y organizaciones de miembros en retiro de la Fuerza Pública de Colombia pidieron que se les asignen cuatro escaños en el Congreso... 23.08.2021

américa latina

colombia

farc

Según sostuvieron, los cuatro escaños que reclaman deberían existir porque en los 16 que se estipularon para las nueve millones de víctimas ellos no tienen una representación directa."El sistema está diseñado en este momento para excluir militares, policías y verdaderas víctimas, y sólo permite presencia de victimarios (en alusión a excombatientes de las FARC), como solicitud deben existir, mínimo, cuatro curules para miembros de la Fuerza Pública", dijo el coronel retirado del Ejército Óscar Ricardo Colorado Barriga, según declaraciones reproducidas en Twitter por la Cámara de Representantes.Por su parte, el mayor general retirado de la Policía Luis Mendieta, quien permaneció en poder de las FARC desde 1998 hasta 2010, cuando fue rescatado en una operación militar, sugirió que en caso de que no se asignen los cuatro escaños, se debería considerar brindarles espacio a las viudas y huérfanos de los miembros de la Fuerza Pública en retiro en las 16 curules creadas para las víctimas en la Cámara de Representantes desde el 2022 hasta el 2030.A su vez, el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), coronel retirado John Marulanda, dijo que aunque la agremiación no reúne a las víctimas, "dentro de los afiliados sí hay muchas víctimas, y es necesario que los militares retirados tengan una representación que les permita defender sus derechos".Los excombatientes de las FARC se hicieron con 10 escaños en el Congreso —cinco en el Senado y otras cinco en Cámara— por tres periodos legislativos seguidos como parte del Acuerdo Final de Paz firmado entre ese antiguo grupo rebelde y el Estado en noviembre de 2016.

