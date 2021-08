https://mundo.sputniknews.com/20210823/los-lideres-politicos-del-norte-de-afganistan-solo-aceptaran-un-gobierno-inclusivo-1115331988.html

Los líderes políticos del norte de Afganistán solo aceptarán un gobierno inclusivo

Los líderes políticos del norte de Afganistán solo aceptarán un gobierno inclusivo

Los líderes políticos del norte de Afganistán estarían dispuestos a negociar con los talibanes, pero solo aceptarán un "poder inclusivo". 23.08.2021, Sputnik Mundo

Khalid Noor, miembro del equipo de negociación de la paz en el país habló con Sputnik acerca de las posibles condiciones que se presentarán a los talibanes. Noor, quien es hijo de Ata Mohammed Noor —uno de los líderes de los tayikos afganos y el líder del Partido Islámico de Afganistán—, reveló que están dispuestos a negociar con los rebeldes.Noor detalló que la decisión sobre cuándo y en qué condiciones regresarán a Afganistán se tomará tras la reunión de los líderes del norte del país. De acuerdo con el político, todo va a depender de "si los talibanes estarán dispuestos a negociar con todos los pueblos" del país y formar un poder inclusivo.El político puso de relieve, además, que solo aceptarán un gobierno en el que se realicen elecciones. Además, apuntó la importancia de "un Estado descentralizado que sea aceptado por toda la sociedad", ya que ya han tenido "una experiencia negativa de un Estado centralizado". Además, Noor sostuvo que "es importante tener en cuenta los derechos de las mujeres, la libertad de expresión y los derechos humanos".De momento, prácticamente todo el territorio de Afganistán está bajo el control del Talibán —organización terrorista proscrita en diversos países, siendo Rusia uno de ellos—, a excepción de la provincia de Panshir. Noor asegura, sin embargo, que este no es un problema en el caso de que sea necesario combatir contra los talibanes."Si los talibanes no muestran flexibilidad y nos vemos obligados a iniciar la resistencia, entonces, haremos como antes, cuando los líderes del norte comenzaron su resistencia, con unas 10 o 20 personas, regresaremos a nuestras regiones y reuniremos a la gente. No es necesario ir a Panshir. Tenemos a dónde ir y dónde reunir a la gente", concluyó.

Eisenhund Primeramente, Noor ha comenzado con el pie equivocado al llamar rebeldes a los talibanes, pareciera que no se ha dado cuenta que el país está en su poder. Al margen de si gusta o no los talibanes son la fuerza que gobierna Afganistán. En segundo lugar la unica manera de gobernar un país como Afganistán es centralizando el poder y no como él (seguramente asesorado por los occidentales) sugiere. La única razón por la que paises como Irak y Libia estaban bajo control era porque estaban dirigidos por una sola cabeza, hasta que los fugitivos de la selección natural, es decir los anglosajones, metieron sus narices. 0

Guido Osvaldo No creo que después de veinte años de lucha y miles de combatientes muertos y haber echado del país a las tropas extranjeras tanto europeas como estadounidenses vayan a pactar aceptando proposiciones contrarias al motivo de su lucha, sean quienes sean quien pretendan cambiar su programa de gobierno. De proseguir la lucha en este caso una guerra civil sería despiadada contra aquellos que pretendan cambiar el motivo por lo que se lucho. Las condiciones las ponen quien gana la guerra no los vencidos. 0

afganistán

