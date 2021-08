https://mundo.sputniknews.com/20210823/kremlin-no-comparte-la-postura-de-merkel-sobre-el-papel-de-moscu-en-el-conflicto-ucraniano-1115317324.html

Kremlin no comparte la postura de Merkel sobre el papel de Moscú en el conflicto ucraniano

MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin no apoya la opinión de la canciller federal alemana, Angela Merkel, de que Rusia es una de las partes del conflicto en Donbás... 23.08.2021, Sputnik Mundo

Durante su visita a Kiev el 22 de agosto, la líder alemana afirmó que la imposibilidad de implementar los Acuerdos de Minsk se debe, entre otras cosas, a que Rusia está implicada en ese conflicto.El portavoz apuntó que los bandos del conflicto están claramente indicados en los Acuerdos de Minsk y no hay referencia alguna a Rusia.Merkel abogó asimismo por realizar una reunión en formato de Normandía (Rusia, Ucrania, Francia y Alemania) que, según ella, podría lograr avances en la situación en el este de Ucrania.A juicio de Peskov, para que la cumbre del Cuarteto de Normandía se reúna y contribuya a una solución, le falta un contenido sustantivo.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás (este), donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado hasta la fecha unos 13.000 muertos, según estimaciones de la ONU.Rusia ha reiterado en más de una ocasión que no es parte del conflicto ucraniano y que está interesada en que el país vecino supere la crisis política y económica que atraviesa.

