Gobierno brasileño cree que el clima electoral que vive el país perjudica la recuperación

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El clima de campaña electoral que vive Brasil cuando falta más de un año para las elecciones está perjudicado la recuperación... 23.08.2021, Sputnik Mundo

No obstante, Guedes afirmó tener confianza en las instituciones democráticas brasileñas para moderar los excesos de los actores políticos, lo que podría interpretarse como una velada referencia a la actitud del presidente Jair Bolsonaro."Tenemos que moderar los excesos para garantizar la recuperación económica brasileña", destacó Guedes, que no cree que haya argumentos económicos ni políticos para decir que Brasil está perdiendo el control.En las últimas semanas Bolsonaro se dedicó con fuerza a cuestionar la fiabilidad del actual sistema electoral y señaló que podría no reconocer una eventual derrota en los comicios de octubre 2022, para los que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) parte como favorito.

