Este prominente político califica de "imbécil" la retirada de Biden



Precisamente bajo el mandato de Blair, Londres había enviado sus tropas a Afganistán hace 20 años después de los ataques del 9 de septiembre de 2001. Hablando con Sky News, este 22 de agosto, calificó la decisión de Biden de "trágica, peligrosa e innecesaria" y afirmó que la medida hizo que "todos los grupos yihadistas del mundo vitorearan"."El mundo ahora no está seguro de dónde se encuentra Occidente porque es tan obvio que la decisión de retirarse de Afganistán no fue impulsada por una gran estrategia, sino por la política. No necesitábamos hacerlo. Elegimos hacerlo. Lo hicimos en obediencia a un lema político imbécil sobre el fin de 'las guerras para siempre', como si nuestro compromiso en 2021 fuera remotamente comparable a nuestro compromiso hace 20 o incluso 10 años, en circunstancias en las que el número de tropas había disminuido al mínimo y ningún soldado aliado había perdido la vida en combate durante 18 meses", explicó Blair en su artículo.Y no solamente él piensa así en la élite política del Reino Unido.Según la prensa británica, varios miembros del gabinete opinan que Biden está fuera de eje por haberse retirado de Afganistán tan rápido, mientras que el primer ministro británico, Boris Johnson, supuestamente se ha referido en privado a Biden como Sleepy Joe, el apodo acuñado por Donald Trump.

Luis GC. Queriendolo o no salir de los territorios ocupados o invadidos es lo más correcto. Ningún país puede ni tiene derecho a mantener militarmente ni bajo sancione a otra nación extranjera, no es legitimo, se cual sea la justificativa a semejante decisión... la lucha contra el "terrorismo" y otras justificaciones, en muchos casos creadas,montadas e inventadas, no se puede convertir en el motivo de tropas extranjeras someter a sus intereses a otros países, cada país debe defender sus fronteras, y apoyar a otros piases en caso de ser llamados y autorizados legalmente y bajo su consentimiento...EEUU ni otra potencia militar son policías de control del planeta.... 0

