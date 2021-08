En fotos: ¿cómo eran los barcos que transportaban esclavos de África a América?

Esta imagen procede de un cuaderno de acuarelas que representa los lugares visitados por Francis Meynell durante una patrulla antiesclavista de la Marina Real en la costa occidental de África, e incluye varios retratos de barcos. Esta acuarela muestra a los esclavos sobre y bajo cubierta. Fueron pintadas a bordo del "Albanoz", un barco negrero español capturado en 1846, por lo que las personas representadas habían sido liberadas, aunque todavía no habían sido desembarcadas ni liberadas. No obstante, ofrecen una visión poco frecuente de las condiciones en la bodega de un barco de esclavos. Las personas mostradas no están encadenadas —y no hay señales de cadenas—, sino que están encerradas en un espacio reducido. Durante la travesía media, los esclavos no solían permanecer constantemente bajo cubierta, a no ser que el tiempo fuera especialmente malo o hubiera una grave amenaza de revuelta a bordo. Para que el mayor número de africanos llegara a América con parte de su salud intacta, se les permitía salir de las fétidas bodegas.