El melón de la A a la Z: cómo elegirlo e introducirlo en la dieta

El melón de la A a la Z: cómo elegirlo e introducirlo en la dieta

Existen varias opiniones respecto a con qué alimentos se puede o no mezclar este manjar, explicó la nutricionista, miembro de la Asociación nacional de nutricionistas y dietistas de Rusia. Varios especialistas creen que no se debe mezclar con nada, sin embargo años de experimentos demuestran todo lo contrario, agregó."No vale la pena preocuparse, el melón se puede mezclar con diferentes productos. En varios países del Mediterráneo, forma parte de diferentes recetas clásicas como ensaladas con melón, acompañadas de jamón y de vez en cuando aguacate", explicó.Sin embargo, señaló que es mejor no mezclar el melón con ciertos vegetales frescos, los cuales pueden generar molestias intestinales. Tampoco es recomendable mezclarlo con algunas bebidas, afirmó.Además indicó cómo escoger y guardar de forma adecuada esta fruta, sin afectar sus propiedades."Si en el melón observamos áreas oscuras, es mejor no tomarlo. Igualmente si al tocarlo, tiene zonas que se hunden, tampoco se recomienda llevar", dijo Belousova, al añadir que un buen lugar para guardarlo es la nevera, allí se mantiene de 2 a 4 días.En sus palabras, el melón es una fruta muy buena para la salud y con excelentes propiedades alimenticias.

