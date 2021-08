https://mundo.sputniknews.com/20210823/docenas-de-personas-toman-las-calles-de-londres-en-rechazo-a-las-vacunas-anti-covid-1115311736.html

Docenas de personas toman las calles de Londres en rechazo a las vacunas anti-COVID

Una manifestación masiva recorre la capital del Reino Unido para expresar su rechazo a la inoculación contra el coronavirus. 23.08.2021, Sputnik Mundo

La multitud ya ha expresado su rechazo al pasaporte de vacunación en anteriores marchas.A principios de agosto, los manifestantes del grupo Official Voice que convocaron esta protesta, intentaron asaltar la sede de la BBC en Londres durante una manifestación similar.

