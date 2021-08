https://mundo.sputniknews.com/20210823/consejo-electoral-venezolano-no-evalua-cambio-de-fecha-de-elecciones-por-dialogo-1115337064.html

Consejo Electoral venezolano no evalúa cambio de fecha de elecciones por diálogo

Consejo Electoral venezolano no evalúa cambio de fecha de elecciones por diálogo

CARACAS (Sputnik) —El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela no tiene previsto cambiar la fecha de las elecciones pautadas para el 21 de noviembre y... 23.08.2021, Sputnik Mundo

"No hay solicitud, no hay razones, de tal manera que hasta ahora lo oficial en el CNE es que continúa todo igual, hay quienes atribuyen esto a la posibilidad de que en el marco del diálogo y las conversaciones puedan surgir elementos como este (…) pero hasta ahora no hay nada cierto en esta materia ni de divisiones de la elección ni posponer de ningún tipo", expresó Márquez durante una entrevista en la emisora local Unión Radio.El rector aseguró que el cronograma para los comicios regionales y municipales se mantiene, hasta ahora, como se estableció en junio pasado cuando inició el proceso comicial.El Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que lidera Juan Guaidó firmaron el 13 de agosto un memorando de entendimiento en la Ciudad de México, con el apoyo de Noruega, con el cual ambas partes iniciaron un proceso de diálogo y negociación.El memorando que firmaron ambas partes consta de siete puntos, entre los que incluyen: derechos políticos, garantías electorales y cronograma electoral; levantamiento de las sanciones, respeto al Estado de derecho, convivencia política y social, protección de economía social y garantías de implementación y seguimiento.ObservaciónMárquez indicó que el CNE continúa esperando el pronunciamiento de la Unión Europea (UE) sobre su posible participación en las elecciones del 21 de noviembre.La UE envió una misión exploratoria a Venezuela entre el 8 y el 23 de julio para evaluar si es posible desplegar una observación de las regionales.La misión fue enviada a Venezuela por el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, tras considerar que existe una "posible apertura política" en ese país.Los venezolanos acudirán a las urnas para elegir a 23 gobernadores, 335 alcaldes, 251 integrantes de los consejos legislativos y 2.459 miembros de los concejos municipales.

