Bailando sin camiseta en pleno COVID: desalojado un polémico festival en Torremolinos | Vídeos

Bailando sin camiseta en pleno COVID: desalojado un polémico festival en Torremolinos | Vídeos

Las imágenes de la celebración del Matrix Sun Festival que corren por las redes sociales han provocado una gran controversia en España. En ellas se ve a una... 23.08.2021, Sputnik Mundo

La localidad española de Torremolinos celebraba entre el 16 y 22 agosto de 2021 el Matrix Sun Festival. Los vídeos del evento comenzaron a correr por las redes sociales. En ellos se veía a los asistentes sin camiseta, bailando sin mascarilla y sin respetar las medidas sanitarias impuestas para hacer frente al COVID-19.La polémica generada ha sido tal que la policía instó a los organizadores del evento para que cerraran la discoteca y acabaron desalojando la sala en la que se estaba celebrando la fiesta. Según informaron fuentes municipales a Europa Press hubo "problemas puntuales" con algunos de los asistentes, a los que se acabó sancionando.Las críticas a los vídeos que han circulado por las redes sociales no se han hecho esperar: "Si se permite este tipo de fiesta, se debe anunciar que se eliminan restricciones de aforo y horario en cualquier lugar", aseguraba un usuario de Twitter.Cabe recordar que la provincia de Málaga se encuentra en nivel 2, por lo que solamente se permite el ocio nocturno con un aforo del 50% y no está permitido el baile. Los organizadores del evento habían señalado en los carteles promocionales que el aforo era limitado y que era obligatorio el uso de la mascarilla.El evento, destinado al público homosexual, debía finalizar el domingo, pero tras la polémica surgida el Ayuntamiento de Torremolinos inició los trámites para que no se celebrara.

