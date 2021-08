https://mundo.sputniknews.com/20210822/una-burla-para-eeuu-los-talibanes-recrean-una-foto-historica-con-armas-estadounidenses-1115301887.html

¿Una burla para EEUU? Los talibanes recrean una foto histórica con armas estadounidenses

Tras la retirada de las tropas estadounidenses, los talibanes (movimiento proscrito en Rusia por terrorista) se han quedado con varios equipos militares de... 22.08.2021, Sputnik Mundo

Los combatientes talibanes portan armas de Estados Unidos y sus aliados, con las que se los ve realizando sus patrullas por las calles de Kabul y también posando para videos y fotografías que están circulando por el mundo a través de canales afiliados a los talibanes.En una de las imágenes aparecen los miembros talibanes de la unidad especial Bradi 313 izando su bandera con indumentaria y armamento de EEUU tal como lo hicieron los soldados estadounidenses en el monte Suribachi durante la batalla de Iwo Jima en 1945 en la II Guerra Mundial.La unidad especial Bradi 313 se diferencia de los típicos combatientes talibanes porque son capaces de camuflarse con botas de combate, chalecos antibalas portando carabinas M4 y conduciendo equipos militares blindados. Según recoge Foxnews, esta es la manera en que Bradi 313 está adquiriendo más fuerza logrando expandirse en otros lugares del país con una imagen diferente a la que todos vieron hace 20 años."(…) se está desplegando no solo en Kabul sino también en otros lugares que ha proporcionado una imagen completamente diferente. No son más los hijos de agricultores y pastores, es un grupo heterogéneo de terroristas religiosos, pero un grupo de operaciones especiales comparable, quizás, con el mejor del mundo. Con los talibanes ahora en el poder, hay muchas razones para creer que la milicia podría fortalecerse en las próximas semanas y meses", dijo el editor senior y presentador de televisión de India Today, Shiv Aroor.Un funcionario estadounidense, consultado por Reuters, ha calculado que EEUU entregó armamento a las fuerzas afganas por una cantidad de aproximadamente 28.000 millones de dólares, y ahora "todo lo que no ha sido destruido está en manos de los talibanes".

