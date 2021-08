https://mundo.sputniknews.com/20210822/soldados-birmanos-habrian-hecho-de-cobayas-para-una-vacuna-del-covid-importada-de-la-india-1115298920.html

Soldados birmanos habrían hecho de cobayas para una vacuna del covid importada de la India

Soldados birmanos habrían hecho de cobayas para una vacuna del covid importada de la India

MOSCÚ (Sputnik) — El ejército birmano habría estado administrando a sus soldados una vacuna del covid de la farmacéutica india Bharat Biotech durante varios... 22.08.2021

internacional

birmania

la india

vacunación contra el covid-19

El médico, que insistió en el anonimato, agregó que dos equipos se encargaron de recopilar datos de los vacunados."Había un grupo de personas llevando el registro de cómo nuestros cuerpos reaccionaban a la vacuna —cuántas personas desarrollaron fiebre, cuántas tenían náuseas— y otro, evaluando cuánto aumentó la cantidad de anticuerpos en nuestra sangre después de la vacunación", precisó.A los que recibieron la vacuna no se les avisó que aún estaba en la fase III de ensayos clínicos, según varios participantes en el programa."Dijeron que nos iban a vacunar y luego revisarían nuestra inmunidad dos semanas después de la vacunación para ver si se había incrementado. Así que se podría decir que fue una prueba ", dijo un oficial que figuraba en el primer grupo de vacunados.Bharat Biotech comenzó los ensayos de fase III de su vacuna del covid, Covaxin, en noviembre pasado. La compañía, que negó haber realizado ensayos clínicos fuera de la India, dijo a Myanmar Now por correo electrónico que había enviado 55 viales de la vacuna a Birmania en enero, alegando que era práctica habitual con respecto a posibles compradores.En febrero, sin embargo, se enviaron otras 200.000 dosis de Covaxin a Birmania en el marco de la iniciativa humanitaria y comercial Vaccine Maitri impulsada por el gobierno indio. El 27 de enero pasado, el medio digital indio Mint informó que Bharat Biotech estaba buscando la aprobación de las autoridades de Birmania y Bangladés para realizar ensayos de Covaxin en los dos países.Uno de los directivos del Departamento de Salud Pública de Myanmar, Than Naing Soe, negó que se hayan aprobado los estudios o las pruebas de Covaxin, si bien hubo discusiones al respecto.

