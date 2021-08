https://mundo.sputniknews.com/20210822/por-que-algunas-personas-aumentan-de-peso-despues-de-hacer-ejercicio-1115303567.html

¿Por qué algunas personas aumentan de peso después de hacer ejercicio?

¿Por qué algunas personas aumentan de peso después de hacer ejercicio?

Muchas veces al implementar un plan de reducción de peso las personas suelen incluir una rutina de entrenamiento, pero solo encuentran decepción al ver que la... 22.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-22T14:44+0000

2021-08-22T14:44+0000

2021-08-22T14:49+0000

estilo de vida

salud

ejercicio físico

sobrepeso

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109180/21/1091802166_0:200:1921:1280_1920x0_80_0_0_ce55f3c1df3666f2200986189ba4804f.jpg

La profesora, citada por Live Science, considera que cuando notamos un aumento de peso después de esforzarnos haciendo ejercicio vale la pena revisar la cantidad y calidad de alimentación porque probablemente la explicación esté en la dieta diaria.Caillaud cree que no hay nada malo en una golosina ocasional, pero sugiere que es poco probable que el ejercicio compense el efecto del aumento en la frecuencia de la comida chatarra. En caso de que la dieta no haya cambiado, es probable que otras peculiaridades biológicas expliquen el aumento de peso.Si no estás acostumbrado a un entrenamiento exigente y fuerzas a tu organismo a realizarlo podrías terminar forzando los músculos más de lo debido ocasionando microdesgarros en las fibras musculares, esto hace que el cuerpo envíe nutrientes a los músculos para reparar estos daños. Según University Hospitals, esta es la razón por la que suelen doler los músculos al día siguiente de los entrenamientos, que con el tiempo conducen al crecimiento muscular.Según Cleveland Clinic, estos microdesgarros por los ejercicios también pueden ocasionar un proceso inflamatorio, o hinchazón, debido a la retención de líquidos en el organismo. Otra explicación puede ser el cambio de la cantidad de sangre en el cuerpo.Según Corinne Caillaud, cuando haces aeróbicos, en algún momento, puede haber un aumento en el volumen sanguíneo por el aumento en la capacidad aeróbica ya que estos ejercicios representan una medida de la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo puede consumir mientras hace ejercicios. Los músculos necesitan el oxígeno que es suministrado por la sangre, de esta manera, cuanto más oxígeno pueda consumir una persona, mejor será su resistencia.Si bien ninguno de estos motivos puede representar un cambio significativo, Caillaud cree que cuando todo esto se suma es probable que se explique el aumento de peso, pero esto no debe ser motivo para desanimarse y abandonar los entrenamientos ya que varios de estos factores como la retención de líquidos no son permanentes.

https://mundo.sputniknews.com/20210813/los-5-errores-mas-comunes-que-se-cometen-al-hacer-ejercicios-en-casa-1115065356.html

cheerful cent Avance de la diabetes Me han diagnosticado diabetes durante 4 años y he estado usando insulina durante mucho tiempo, lo que no es una cura total para la diabetes. Me encontré con el testimonio de un paciente que se curó de una infección virginal con la medicina herbal del doctor Ahmed en una página de blogger de salud cuando navegaba por Internet un día fiel, incluida la dirección de correo electrónico del doctor. Me comuniqué con el especialista en hierbas y después de mucha discusión me envió la medicina a base de hierbas a través de la compañía de entrega que recibí 3 días después y con la receta del especialista en hierbas tomé la medicina a base de hierbas durante 21 días sin insulina y hoy gracias a Dios Todopoderoso estoy curado. de la diabetes. Póngase en contacto con el doctor Ahmed y se cure a través de su correo: drahmedusman5104 @ gmail. com o mensaje de texto de WhatsApp al +12143027366. Tiene cura para el virus del herpes, la hepatitis, las enfermedades del corazón Hipert 0

1

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salud, ejercicio físico, sobrepeso