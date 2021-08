https://mundo.sputniknews.com/20210822/la-luna-de-esturion-relumbra-en-el-cielo-nocturno-1115302406.html

La luna de esturión relumbra en el cielo nocturno

La luna de esturión relumbra en el cielo nocturno

Sputnik te ofrece la transmisión en vivo de la llamada luna de esturión en el cielo nocturno de la capital iraní, Teherán, y el de Buenos Aires. 22.08.2021, Sputnik Mundo

¿Por qué este inusual fenómeno espacial recibió el nombre de luna de esturión?Cada luna llena del calendario tiene su nombre tradicional. Estas denominaciones vienen del Almanaque de Granjeros de la localidad de Maine, en EEUU, que, por su parte, está basado en cómo llamaban al satélite los pueblos indígenas que habitaron el norte del continente americano.La luna llena de agosto fue denominada la luna de esturión porque los antepasados notaron que por esta época ocurre el desove de los esturiones y salmones en la cuenca de los Grandes Lagos.Además, a la luna llena de este agosto se puede llamar la luna azul. Así se denomina a la segunda luna llena ocurrida durante un mismo mes del calendario, lo que sucede aproximadamente cada 2,5 años. Normalmente cada estación del año tiene tres lunas llenas pero este verano astronómico boreal tendrá cuatro: la última iluminará el cielo el 20 de septiembre.Sin embargo, la luna llena no tendrá un aspecto azul. Si las partículas de humo de los incendios de este verano no la tiñen de rojo, la luna tendrá su habitual aspecto blanco grisáceo. No obstante, es posible que la luna llena parezca azul. Esto puede ocurrir cuando las partículas que se elevan en la atmósfera, como las de una potente erupción volcánica, dispersan la luz y hacen que el satélite parezca azul desde la Tierra.

