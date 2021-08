https://mundo.sputniknews.com/20210822/isabel-ii-estaria-planeando-medidas-legales-contra-harry-y-meghan-ya-basta-1115303105.html

Isabel II estaría planeando medidas legales contra Harry y Meghan: "¡Ya basta!"

Isabel II estaría planeando medidas legales contra Harry y Meghan: "¡Ya basta!"

La reina Isabel II ha ordenado a los asistentes superiores del Palacio de Buckingham planificar un contraataque legal a las acusaciones hechas por el príncipe... 22.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-22T14:00+0000

2021-08-22T14:00+0000

2021-08-22T14:01+0000

estilo de vida

isabel ii

real

príncipe harry

gente

el conflicto de harry y meghan con la familia real británica

familia real británica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1115303053_0:338:2048:1490_1920x0_80_0_0_317efa63edb614f65f775436d422dddc.jpg

El equipo legal de la monarquía estaría consultando con expertos en difamación después de recibir "un aluvión de críticas" de la pareja, informa The Sun citando a "una fuente bien ubicada", la cual ha permanecido anónima.Según la fuente, la familia real británica estaría buscando abogados. El duque y la duquesa de Sussex serán informados para que sean conscientes de que ya no se tolerarán ataques en contra de la realeza.En septiembre, el hijo menor de Carlos anunció que lanzaría un libro de memorias en el que contaría al detalle los "altibajos" de su vida en la realeza británica. La obra literaria, cuyo lanzamiento está previsto para 2022, hará un relato "preciso y totalmente veraz" de sus 36 años de vida.De acuerdo con el insider consultado por The Sun, Isabel II estaría considerando una advertencia legal para Penguin Random House, la editorial que publicará la biografía de su nieto.La persona cercana al asunto consideró que "sería irónico si Harry y Meghan fueran acusados de violar la privacidad", considerada su posición acerca del tema. La pareja de Sussex se posiciona duramente en contra de la invasión de su vida privada.El Palacio de Buckingham declinó la solicitud de The Sun de hacer comentarios sobre el asunto.

https://mundo.sputniknews.com/20210723/el-libro-de-harry-podria-ser-el-punto-final-en-su-relacion-con-la-familia-real-1114424587.html

https://mundo.sputniknews.com/20210806/se-burlo-meghan-de-la-reina-isabel-ii-en-las-celebraciones-de-su-40-cumpleanos-1114850714.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

isabel ii, real, príncipe harry, gente, el conflicto de harry y meghan con la familia real británica, familia real británica