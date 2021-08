https://mundo.sputniknews.com/20210822/gusanos-cerebrales-un-estadounidense-atrapado-en-kabul-revela-formularios-de-visa-vacios-1115298741.html

"Gusanos cerebrales": un estadounidense atrapado en Kabul revela formularios de visa vacíos

"Gusanos cerebrales": un estadounidense atrapado en Kabul revela formularios de visa vacíos

El dueño de una empresa de 'marketing' con sede en Kabul ha revelado cómo el Departamento de Estado de EEUU ha enviado formularios de visa vacíos para salir de... 22.08.2021, Sputnik Mundo

Se llama David Fox y en el momento de hablar con ABC News todavía se encontraba en la capital afgana con su familia. El hombre dijo que quería contar cómo el Departamento de Estado "ayuda" a los que fueron admitidos a la evacuación a llegar al aeropuerto abarrotado de Kabul, donde acuden miles de personas que quieren abandonar el país.Fox dijo que recibió un correo electrónico de la sección consular de la Embajada estadounidense, informándole de un documento que supuestamente ayudaría a los estadounidenses y otras personas a llegar al aeropuerto."Pero este documento no tiene nombre. No está dirigido a nadie, no hay un número de serie debajo, ni un código de barras. Miles de afganos lo reciben. Básicamente, todos los que solicitaron una visa especial de inmigración para traductores afganos y otros... Recibí este correo electrónico. ¿Y qué crees que pasó cuando estas personas recibieron un documento así, que no tiene nombre? Por supuesto, imprimieron 100 copias", dijo Fox.Ahora, como señaló el hombre, este "documento divertido y falsificado creado por el Departamento de Estado de Estados Unidos" está en manos de decenas de miles de afganos."No sé de qué otra manera explicar algo así más que gusanos cerebrales. Quiero decir, esto es absurdo. ¿En qué estaban pensando?", agregó.El Departamento de Estado confirmó el asunto. Un portavoz confirmó a Newsweek que habían enviado documentos a posibles viajeros en Afganistán.El 20 de agosto el presidente de EEUU, Joe Biden, prometió que cualquier estadounidense que quisiera volver a casa, sería repatriado. Según Biden, el personal militar estadounidense ha evacuado al menos a 13.000 personas de Afganistán en una semana.

