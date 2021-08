https://mundo.sputniknews.com/20210822/breve-cronologia-de-la-abolicion-esclavista-en-america-1115242084.html

Breve cronología de la abolición esclavista en América

Breve cronología de la abolición esclavista en América

Desde los albores de la civilización griega hasta hoy, la esclavitud ha acompañado nuestra historia y tomado nuevas formas. América Latina y el Caribe ha sido... 22.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-22T10:00+0000

2021-08-22T10:00+0000

2021-08-22T10:00+0000

américa latina

esclavos

esclavitud

trabajo esclavo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106412/63/1064126381_0:42:1024:618_1920x0_80_0_0_9e7b7a5aed526b150366c2fd4cc84e6e.jpg

Tras la llegada del conquistador Cristóbal Colón a América en 1492, se abrió el camino a siglos de saqueos, desigualdades y sometimiento de indígenas y afroamericanos en el llamado Nuevo Mundo.Cronología de la abolición de la esclavitud en América LatinaEn este país caribeño se desencadenó la primera sublevación masiva de esclavos en 1791, considerado el primer gran movimiento revolucionario de la América colonial. Doce años después, el levantamiento culminaría con la fundación de Haití.Los primeros americanos en sufrir la esclavitud fueron los indios taínos que habitaban ese territorio, llamado en aquel entonces La Española —la isla que forman Haití y República Dominicana—. A comienzos de 1500, el rey español Carlos V permitió el comercio transatlántico de personas esclavizadas para trabajar en minas y plantaciones. Hacia 1530, la esclavitud ya se había institucionalizado en el resto del Caribe.Guadalajara fue la primera ciudad mexicana en declarar la abolición de la esclavitud. En diciembre, el cura Miguel Hidalgo como jefe del Ejército insurgente, declaró abolida la esclavitud en América, como parte de las luchas de independencia.En este país fue declarada la libertad de vientres. Es decir, que todos los afrodescendientes que nacían a partir de entonces serían libres.Pero no fue hasta 1823 que la esclavitud se abolió de forma total. El artículo 8 de la Constitución promulgada ese año decía que "en Chile no hay esclavos: el que pise su territorio por un día natural será libre. El que tenga este comercio no puede habitar aquí más de un mes, ni naturalizarse jamás".El efímero Estado de Cartagena prohíbe la trata y el comercio de esclavos. En 1816 Simón Bolívar decreta la abolición de la esclavitud, liberando a los africanos para que se alistaran en el ejército; vuelve a plantear la situación de la esclavitud en el Discurso de Angostura de 1819, y nuevamente en el Congreso de Cúcuta en 1821, según la Crónica de la Esclavitud en América, de Tamara Simó, de Universidad de California en San Diego, Estados Unidos. Finalmente fue decretada en 1852.La primera Constitución del Uruguay reconoció la libertad de vientres, pero no fue hasta 1842 cuando esta práctica quedó abolida totalmente en territorio oriental.El 24 de marzo de 1854 el presidente José Gregorio Monagas por ley del Congreso de la República abolió la esclavitud en Venezuela. Un artículo de la ley dicta de forma tajante: "Queda abolida para siempre la esclavitud en Venezuela".En la Constitución argentina de ese año, el artículo 15 declara la abolición de la esclavitud en el territorio argentino.El 3 de diciembre se publica el Decreto de la Abolición de la Esclavitud en Perú. Luego, la Constitución de 1856 señala en su artículo 17 que "nadie es esclavo en la República".Cuba aprobó un decreto abolicionista bajo el dominio del capitán general del Ejército Libertador de Cuba y encargado de su gobierno provisional. Según Simó, en 1880 España decreta la abolición de la esclavitud en Cuba, pero crea el sistema de transición de Patronato. Pero no fue hasta 1886, que la reina regente María Cristina suprime el sistema de Patronato, con lo que se pone fin a la esclavitud en la isla.Tras la abdicación de Amadeo de Saboya (1871-1873) al trono español, se proclama la Primera República Española (1873-1874) y España decreta la abolición de la esclavitud en Puerto Rico.Fue el último país del mundo que abolió la esclavitud de forma legal.

https://mundo.sputniknews.com/20210818/cual-es-el-origen-de-la-esclavitud-la-lacra-que-se-arrastra-de-la-antiguedad-hasta-hoy-1115194170.html

https://mundo.sputniknews.com/20200806/asi-comando-simon-bolivar-la-heroica-travesia-de-la-campana-libertadora-de-bogota-1092341026.html

https://mundo.sputniknews.com/20210706/jamaica-exigira-a-isabel-ii-el-pago-de-una-indemnizacion-multimillonaria-por-la-esclavitud-1113836885.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

esclavos, esclavitud, trabajo esclavo