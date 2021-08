https://mundo.sputniknews.com/20210821/salarios-de-los-presidentes-latinoamericanos-quien-gana-mas-1115288284.html

Salarios de los presidentes latinoamericanos: ¿quién gana más?

Entre salarios básicos y dietas o gastos de representación, algunos presidentes latinoamericanos ganan sueldos que pueden sorprender. 21.08.2021, Sputnik Mundo

Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, mucho se ha discutido sobre si los salarios de los presidentes y parlamentarios debían reducirse o no, como muestra de austeridad o para redirigir fondos con el fin de paliar los efectos económicos provocados por el COVID-19.Mientras el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tuvo un aumento anual de poco más de seis dólares para 2021, otros mandatarios ganan hasta cuatro veces más que el PBI per capita de sus países.¿Cuánto ganan los presidentes en América Latina?GuatemalaEl presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, percibe por mes 148.838 quetzales (19.218 dólares), que incluye el salario básico de 33.588 quetzales (4.337 dólares) más gastos de representación, según datos brindados por el portal Soy502.ChileEn 2020, tras decidirse la rebaja salarial del 25% para ministros y parlamentarios y del 10% para el presidente, Sebastián Piñera pasó a cobrar un sueldo bruto de 8.713.390 pesos chilenos (11.000 dólares).ColombiaLa remuneración mensual del mandatario Iván Duque a principios de 2021 era de 37,9 millones de pesos (9.807 dólares), según reportó El Tiempo.UruguayLuis Lacalle Pou, presidente uruguayo, gana un sueldo líquido de 403.242 pesos (9.331 dólares), según la declaración jurada presentada en 2020 ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP).BrasilEl presidente brasileño, Jair Bolsonaro, tras el último aumento de salario (6%), pasó a ganar 41.600 reales (7.731 dólares).MéxicoEl sueldo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es de 112.122 pesos mexicanos (5.500 dólares).ParaguayEl presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez gana 37 millones de guaraníes (5.342 dólares).El SalvadorNayib Bukele, presidente salvadoreño, gana por mes 5.181 dólares: 3.467 dólares corresponden al salario básico y 1.714 a gastos de representación.EcuadorEl salario estipulado para el presidente de Ecuador ascendía, hasta la gestión del expresidente Lenín Moreno, a 5.072 dólares.PerúEl mandatario de Perú tiene un sueldo de 15.500 soles (3.766 dólares). No obstante, Pedro Castillo anunció que antes de asumir el cargo que renunciaría al salario presidencial y que solo cobraría como maestro, es decir, aproximadamente 783 dólares.BoliviaEl presidente Luis Arce Catácora tiene un sueldo de 21.556 bolivianos (3.130 dólares) según datos del Ministerio de Gobierno de Bolivia.ArgentinaEl presidente argentino, Alberto Fernández, según revelaron medios locales, gana un total líquido de 256.207,83 pesos argentinos, que equivalen a 2.635 dólares.

2021

