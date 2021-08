https://mundo.sputniknews.com/20210821/peru-renuncia-del-canciller-debilita-al-gobierno-de-castillo-1115290296.html

Perú: "renuncia del canciller debilita al Gobierno de Castillo"

Se intensifica la grieta en el sistema político peruano a poco de haber asumido el nuevo Gobierno. 21.08.2021, Sputnik Mundo

Tras la renuncia de Héctor Béjar como canciller de Perú a pocos días de asumir, el analista Ramiro Escobar dialogó con GPS Internacional para analizar cómo repercutirá ello en la profundización de la crisis política del país.El partido derechista peruano Renovación Popular, afirmó que interpelará a más ministros del Gabinete luego de la sorpresiva renuncia del ahora excanciller Héctor Béjar. Sobre ello, la interpelación es la facultad que tiene el parlamento de hacer que un ministro comparezca ante el Pleno para responder una serie de preguntas sobre diversos temas que generen preocupación entre los congresistas.En este marco, "Béjar estaba siendo cuestionado por haber participado en un grupo guerrillero llamado Ejército de Liberación Nacional, el cual era muy pequeño y no duró mucho tiempo", sostuvo. Tras la aparición de un video en el que se refería a hechos de violencia ocurridos durante el mandato de Velasco, "se profundizó el cuestionamiento de la oposición concerniente a su designación como canciller", indicó. Sin embargo, "todo parece indicar que Bellido le pidió la renuncia", aseveró.La oposición busca interpelar a más ministrosEn este marco, "se ha generado toda una controversia y el Gobierno ha quedado debilitado, puesto que el de canciller es el tercer cargo más importante en el Ejecutivo, después del presidente y el Premier", aseveró. Por su parte, "la oposición se ha sentido empoderada, con más de un congresista advirtiendo que ahora van por el ministro del interior", indicó. En este sentido, "se le ha venido una tormenta complicada al Gobierno de Castillo, tanto por su inexperiencia así como por falta de comunicación política", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador Eduardo Moggia, con quien hablamos de las implicaciones geopolíticas del retiro de EEUU de Afganistán.Incertidumbre sobre el futuro de la región tras ascenso de los talibanes al poderTurquía saluda las declaraciones "moderadas" del movimiento talibán y está dispuesta a entablar procesos de cooperación, según declaró el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, citado por la agencia Anadolu. En referencia a la retirada de las tropas norteamericanas, "indudablemente EEUU ha llevado una política de crear focos de conflicto y abandonar a sus aliados", sostuvo Moggia. Evidentemente, "esto es una derrota, dicho incluso hasta por los propios norteamericanos", añadió.En este marco, "esto no es un reconocimiento de la multipolaridad, sino que es parte del escenario de crisis interna de EEUU", aseveró. No es la retirada que planeaba Trump, "si no que esta fue peor todavía", añadió. Por su parte, "Al Qaeda saludó con júbilo el triunfo talibán, debido a que Osama Bin Laden tenía su base de operaciones en Afganistán", indicó. Por tanto, "habrá que ver que posicionamientos tendrá el Gobierno talibán, si se va a radicalizar o se conservará autónomo de las fuerzas yihadistas", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre los marcos de la cooperación internacional relativos a las perspectivas de la bioeconomía circular.Jam de Literatura, Cine y PsicoanálisisEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con Bruno Cancio, con quien dialogamos sobre el Jam de Literatura, Cine y Psicoanálisis que se realizará el jueves 26 de agosto en el Verde Bar de Montevideo.

