Muere el astro de la salsa Larry Harlow, conocido como 'El Judío Maravilloso'

El astro cubanoamericano de la salsa Larry Harlow, miembro de la Fania All Star, falleció a los 82 años. Su hijo informó que 'El Judío Maravilloso', como se le... 21.08.2021, Sputnik Mundo

"Si bien es un consuelo que ya no esté sufriendo o luchando por no poder vivir bajo sus términos, como definitivamente lo hizo durante toda su vida, su pérdida deja un vacío en mi corazón, en el mundo de la música y en todos a quienes tocó de tantas maneras'', compartió Myles Harlow Kahn en Facebook.Destacó a su padre como un hombre de familia con "valores a la antigua", como la pasión por lograr cosas en la vida y la generosidad con los otros.Larry Harlow se desempeñó como compositor, arreglista y pianista. Fue galardonado por el Salón de la Fama de los Compositores Latinos, grabó más de 50 discos propios y produjo centenares más.Durante su carrera, fue integrante de la súper banda Fania All Star y luego solía salir de gira con la orquesta The Latin Legends of Fania. La Raza Latina, Salsa, Tributo a Arsenio Rodríguez y Fania All-Stars Live at the Cheetah fueron algunas de sus producciones destacadas.

