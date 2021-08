https://mundo.sputniknews.com/20210821/los-talibanes-hacen-cuentas-1115297445.html

Los talibanes hacen cuentas

Los talibanes han pedido a la comunidad internacional que invierta en el desarrollo de Afganistán. ¿Qué tiene el país además de los ingresos ilegales y muchas... 21.08.2021, Sputnik Mundo

"Acabamos de salir de la etapa de guerra y destrucción y entramos en una nueva fase en la que el pueblo de Afganistán necesita ayuda de otros países. Necesitan venir a nosotros para ayudar con la atención médica, la infraestructura, la educación y otros sectores. Ellos pueden venir y desarrollar nuestros recursos naturales", dijo el portavoz de los talibanes, Suhail Shaheen, y señaló que aprecian la ayuda de cualquier Estado en un momento tan crítico de la historia de Afganistán.Según el medio ruso RBC, los talibanes, proscritos en Rusia y otros países, han conquistado una economía de 20.000 millones de dólares, sin contar entre 300 millones y 1.600 millones de dólares que ganaban antes en las industrias criminales.Esto incluye, en particular, el tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro para pedir rescate. Un informe publicado en junio por el Consejo de Seguridad de la ONU señala que, en 2020, las ganancias de los talibanes en el comercio de opio fueron de 460 millones de dólares. El grupo impone un impuesto del 10% a cada eslabón de la cadena de producción de drogas, según un informe de la Unidad de Investigación y Evaluación de Afganistán, una organización de investigación independiente en Kabul.Las ganancias del sector minero fueron aún más rendidoras para los talibanes en 2020: unos 464 millones de dólares, según el mismo informe.Afganistán tiene grandes reservas de minerales: cobre, metales raros, mineral de hierro, mármol, carbón, lazurita, petróleo y gas. Las reservas de minerales en Afganistán se estiman entre uno y tres billones de dólares. En 2017, los talibanes estaban minando en 14 de las 34 provincias afganas. En su estructura incluso se creó una agencia separada en 2009: la Comisión de Piedras, que se encarga de la minería, la emisión de licencias mineras, la fiscalidad y la comercialización.Pero las condiciones para hacer negocios legales en Afganistán no son las mejores. Según el índice Doing Business del Banco Mundial, en 2020 el país ocupó el puesto 173 entre 190 países. Los expertos del Banco Mundial predicen un panorama aún más sombrío: para fines de 2021, Afganistán podría caer al puesto 183.Además, tiene muchas deudas, tanto oficiales, como ocultas. Según el Banco Central de Afganistán, a mediados de 2020, la deuda externa del país era de unos 2.140 millones de dólares.

alberto.r Rusia China, Irán puede invertir en minería y tierras raras 0

