https://mundo.sputniknews.com/20210821/los-errores-mas-comunes-al-rescatar-a-los-perros-de-la-calle-como-ayudarlos-1115291936.html

Los errores más comunes al rescatar a los perros de la calle ¿cómo ayudarlos?

Los errores más comunes al rescatar a los perros de la calle ¿cómo ayudarlos?

El experto en adiestramiento de canes Vladímir Gólubev, explicó a Sputnik cómo rescatar a los canes que viven en la calle y ayudarlos sin cometer errores que... 21.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-21T12:38+0000

2021-08-21T12:38+0000

2021-08-21T12:38+0000

estilo de vida

animales

perros

refugios

mascotas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/15/1115291891_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_98a99f549c79ab596a680744e2405125.jpg

Si has pensado que dándoles comida e instalándolos en cobijos temporales en la calle puedes salvar a los perros callejeros estás cometiendo un grave error. Si realmente quieres ayudarlo, Gólubev recomienda que al encontrarse con un can sin hogar, y más aún si se trata de una jauría, es necesario ponerse inmediatamente en contacto con las organizaciones o refugios que se dedican a rescatarlos.Agregó que la ayuda más eficaz para un animal callejero es conseguir que sea rescatado y colocado en un refugio. Así, el can tendrá acceso a comida, un techo, vacunas y probablemente una esterilización que contribuye a reducir el problema."Al no dejar desatendida la situación de los animales vagabundos, no solo se ayuda al animal, sino que también se contribuye a salvaguardar a la sociedad de las posibles agresiones de las jaurías callejeras", explicó el adiestrador.Según Gólubev se puede ayudar de varias formas a los canes callejeros y la forma más correcta es ayudando con buenas acciones a los refugios de animales que sean de confianza para no caer en redes estafadoras.

https://mundo.sputniknews.com/20210805/demostrado-los-perros-pueden-detectar-las-mentiras-y-desobedecerlas-1114803532.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

animales, perros, refugios, mascotas