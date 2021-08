La UE no reconoce políticamente a los talibanes

https://mundo.sputniknews.com/20210821/la-ue-no-reconoce-politicamente-a-los-talibanes-1115292269.html

BRUSELAS (Sputnik) — La Unión Europea no reconoce políticamente a los talibanes (movimiento proscrito en Rusia) y se limita solo a contactos técnicos con... 21.08.2021, Sputnik Mundo

Admitió que la UE está manteniendo contactos "operativos" con los talibanes para facilitar las operaciones de evacuación en Afganistán pero nada más."No hay conversaciones políticas, no hay reconocimiento de los talibanes", aclaró durante su visita a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), que actúa como centro logístico para la acogida de los colaboradores afganos de la Unión Europea antes de su reparto por el viejo continente.Preguntada por la interlocución con las autoridades talibanes, Von der Leyen afirmó que "siempre es bueno hablar si con eso se pueden salvar vidas", pero añadió que eso es "algo completamente distinto a tener conversaciones políticas".Durante la rueda de prensa ofrecida en Madrid, Von der Leyen anunció que, ante la dedicada situación del país, propondrá un aumento de los 57 millones de euros que la Comisión Europea dedica actualmente para la ayuda humanitaria en Afganistán.Sin embargo, señaló que no se permitirá el acceso del Gobierno talibán a ese dinero si persisten situaciones que, a ojos de la Unión Europea, suponen una vulneración de derechos humanos.En esa línea afirmó que "serán los actos los que nos digan cual es el grado de credibilidad de la nueva etapa que se abre en Afganistán", pero dejó claro que "no se puede destinar ni un euro de ayuda humanitaria a un régimen que niegue a sus mujeres sus derechos y libertades".Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, declaró que la respuesta de la Unión Europea ante la crisis en Afganistán se apoya en los mejores valores del bloque comunitario para responder "desde la unidad y la solidaridad".A lo largo de su recorrido por las instalaciones los representantes políticos hablaron con varias familias afganas que han sido evacuadas desde el aeropuerto de Kabul hasta la base madrileña.Sánchez afirmó que en su opinión, la acogida de estas familias —en su mayoría antiguas colaboradoras de la UE en Afganistán— es un ejemplo del compromiso de la UE y de España con "la defensa de los derechos humanos y la democracia".En un sentido similar se expresaron Von der Leyen y Michel, que agradecieron a España su ofrecimiento para la apertura de este centro logístico, capaz de albergar hasta 800 personas.A su vez, el presidente del Consjeo Europeo, Charles Michel, destacó que en estos momentos la comunidad internacional enfrenta unas circunstancias trágicas, algo que pudo comprobar en Madrid, tras hablar con "familias que se han visto empujadas fuera de sus tierras".En esa línea, llamó a "seguir trabajando para garantizar la repatriación segura de todos aquellos que optan por dejar Afganistán habida cuenta de las circunstancias que todos conocemos" tras la toma de poder por parte del movimiento talibán.Migración ordenadaNo obstante, Michel también aprovechó la ocasión para destacar que la huida en masa de la población afgana puede plantear nuevas dificultades en la gestión de los flujos migratorios.Tanto él como Von der Leyen defendieron el establecimiento de partenariados con países terceros para establecer rutas seguras que garanticen una "migración ordenada"."Por encima de todo, necesitamos prevenir que las personas caigan en las manos de quienes se dedican a la trata y el tráfico de personas", dijo la presidenta de la CE.Subrayó que os afganos que tratan de huir del conflicto están en un grave peligro."Tenemos que ofrecer rutas seguras y para ello tenemos que actuar a escala global", añadió Von der Leyen.Los dos representantes comunitarios destacaron que la gestión de los flujos migratorios será una de las cuestiones centrales de la reunión del Grupo de los Siete (G7) que se celebrará la próxima semana.

Mauricio Arriagada O se occidentalizan o no hay plata.Uno se pregunta¿Como sobrevivio el mundo por milenios sin las sanciones e intervenciones de occidente?..¿Como llegaron a existir mujeres sin que las protegiera occidente a lo largo devla historia? Preguntamos ys que estos descarados imperialistas genocidas pretenden ser la conciencia moral del mundo y lo unico que hacen con sus intervenciones es dejar un rastro interminable de muerte y sufrimiento. 1

David Sage Hasta que Mr. Sion diga que los reconozcan... entonces convocarán rueda de prensa urgente...no son más que loros de repetición... 0

afganistán

