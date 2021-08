https://mundo.sputniknews.com/20210821/la-razon-por-la-que-romper-la-dieta-puede-ser-mas-beneficiosa-que-perjudicial-1115295339.html

La razón por la que romper la dieta puede ser más beneficiosa que perjudicial

La razón por la que romper la dieta puede ser más beneficiosa que perjudicial

La ruptura planificada de la dieta a veces puede ser beneficiosa en lugar de estropear tu régimen alimenticio. La psicóloga Inna Litvinenko explicó a Sputnik... 21.08.2021, Sputnik Mundo

estilo de vida

cerebro

alimentación

dietas

Unas "vacaciones" planificadas de las dietas fijas pueden ayudar a mantener el régimen y a no desfallecer. Este descanso conocido como 'cheat meal' implica que la gente lleve una dieta saludable, pero un día determinado se permiten romper completamente las reglas y comer lo que quieran.Se cree que esto acelera el metabolismo del cuerpo, pero el componente psicológico es igual de importante. Según la psicóloga Inna Litvinenko, el cerebro deja de percibir algunos productos como prohibidos, y resulta más fácil mantener una dieta.Según la psicóloga, al cerebro humano no solo le importa el permiso para obtener los alimentos prohibidos por la dieta, sino específicamente el horario, es decir, el hecho de que la interrupción esté planificada de antemano."Al cerebro le encantan los horarios. Si vences algo a lo que te resistes y sales del caos en el que solemos encontrarnos, no notarás lo importante que se vuelve para ti hacer ejercicio por la mañana, beber un vaso de agua tibia, etc. Cuando empiezas a cambiar a una dieta saludable, al principio puede no parecerte sabroso, pero luego tu cerebro se acostumbra y te empiezan a gustar más los alimentos saludables. Cuando le decimos al cerebro que lo tendrá todo, pero en un horario, lo percibe con gratitud y alegría", concluyó Litvinenko.

cerebro, alimentación, dietas