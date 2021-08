https://mundo.sputniknews.com/20210821/chantaje-ridiculo-y-formalidad-asi-califican-las-sanciones-de-eeuu-contra-el-nord-stream-2-1115294289.html

Chantaje, ridículo y formalidad: así califican las sanciones de EEUU contra el Nord Stream 2

Varias autoridades rusas han reaccionado al anuncio de nuevas sanciones contra el gasoducto Nord Stream 2 por parte de la Administración Biden, según los... 21.08.2021, Sputnik Mundo

economía

rusia

europa

eeuu

sanciones

gas

nord stream 2

"EEUU no puede detener Nord Stream 2 con este decreto. Obviamente, el presidente en funciones de la Casa Blanca ha hecho una cierta reverencia al Congreso, donde tras una reunión con el presidente ruso, varios congresistas empezaron a mirar al anfitrión del Despacho Oval de forma oblicua por la negativa a las sanciones contra el proyecto de gas ruso-europeo", dijo Serguéi Zhelezniak, miembro de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso).El político subrayó que EEUU estaba demostrando "su enfoque tradicional en cuestiones de relaciones internacionales: el chantaje y la presión económica" y sugirió que Europa debe entender que la atención de EEUU a estos proyectos como el Nord Stream 2 no tiene nada que ver con las cuestiones de seguridad energética de Europa, sino más bien es una manifestación de la lucha de EEUU por la influencia no competitiva en el mercado energético europeo.A su vez, el senador Vladímir Dzhabárov sugirió que las sanciones estadounidenses son decisiones ridículas y que no tendrán ningún efecto sobre la realización de este proyecto energético.En tanto, el subdirector general del Fondo Nacional de Seguridad Energética Alexéi Grivach considera que las sanciones son solo una formalidad contra el gasoducto que está a punto de completarse.El 20 de agosto el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, anunció sanciones contra un buque ruso y dos ciudadanos de ese país, vinculados a la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Mientras que el presidente de EEUU, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva para aplicar nuevas sanciones contra los gasoductos rusos para exportación a través del bloqueo de inmuebles o intereses en inmuebles de entidades que participaron en la construcción del Nord Stream 2.El Nord Stream 2 es un proyecto conjunto de la compañía energética rusa Gazprom y cinco socios europeos con el fin de transportar hasta 55.000 millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania, pasando por el mar Báltico.

rusia, europa, eeuu, sanciones, gas, nord stream 2