Angelina Jolie llega por fin a Instagram para alzar la voz por los afganos

Angelina Jolie llega por fin a Instagram para alzar la voz por los afganos

La protagonista de películas como Maleficienta se había mostrado reacia a unirse a las redes sociales. Sin embargo, con el regreso de los talibanes al poder en Afganistán y el miedo que esto ha generado en la población, Jolie decidió hacer de su cuenta una plataforma para "quienes en todo el mundo luchan por sus derechos humanos básicos". En solo un par de horas, la cuenta de la activista acumuló más de 3,6 millones de seguidores.Su primera publicación, titulada Carta de una joven afgana, muestra una misiva de puño y letras de una niña, junto con una foto de un grupo de mujeres afganas. La carta, cuya autora se mantiene en el anonimato para su protección, cuenta cómo la llegada al poder de los talibanes ha mantenido a la comunidad de la pequeña en vilo. La niña, que por el contenido de la misiva se desprende que es una estudiante, se muestra realmente preocupada por poder asistir a sus clases en medio del regreso de los militantes."Un día vinieron a nuestra casa y todos estábamos asustados y después de ese día pensé a qué hora debería ir a la escuela por la mañana en esta situación, por su existencia" y agregó "todos perdimos nuestra libertad y estamos encarcelados de nuevo".Asimismo, la joven señaló "algunos dicen que los talibanes han cambiado, pero yo no lo creo porque tienen un pasado muy malo".Jolie, quien no es solo una celebridad, sino una comprometida activista por los derechos humanos, contó en la misma publicación sobre su experiencia en la frontera de Afganistán. La también productora estuvo dos semanas antes del 11 de septiembre en la región y allí conoció a refugiados afganos que habían huido de los talibanes.La actriz calificó de "repugnante" la manera en que los afganos son tratados como una carga, "sabiendo que si tuvieran las herramientas y el respeto, cuánto harían por sí mismos"."Como otros que están comprometidos, no me apartaré. Seguiré buscando formas de ayudar. Y espero que te unas a mí", concluyó Jolie.Angelina Jolie es desde 2012 enviada especial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), luego de años de trabajo con esta agencia de la ONU.

