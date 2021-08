https://mundo.sputniknews.com/20210821/acusan-de-hipocrita-al-principe-harry-por-su-activismo-medioambiental-1115296676.html

Acusan de hipócrita al príncipe Harry por su activismo medioambiental

El príncipe Harry ha sido acusado de hipocresía al desplazarse en un avión privado poco después de que instara a las personas a preocuparse por el cambio... 21.08.2021, Sputnik Mundo

El duque de Sussex embarcó en un avión de 20 plazas en Aspen, Colorado (Estados Unidos) después de un partido de polo en el marco de un torneo para recaudar dinero para su organización filantrópica, informó The Daily Mail.De acuerdo con el tabloide británico, el vuelo del hijo menor del príncipe Carlos con destino a California, en donde vive con su esposa, Meghan Markle, y sus dos hijos, llevó cerca de dos horas. Se estima que el viaje podría haber emitido hasta diez toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera.La aeronave Gulfstream, cuyo valor estimado es de 45 millones de libras esterlinas —unos 61 millones de dólares— pertenece al empresario estadounidense Marc Ganzi, amigo y compañero de polo de Harry, detalló The Sun.El vuelo de Harry tuvo lugar unos tres meses después de que el príncipe afirmara que el cambio climático es uno de "los problemas más urgentes que enfrentamos'' en el mundo actual.Tom Quinn, quien se dedica a escribir sobre la realeza, comentó el reciente vuelo del heredero al trono británico.El medio se ha puesto en contacto con los representantes del duque de Sussex para que comentaran lo ocurrido, pero de momento el príncipe no se ha pronunciado.

