Scarlett Johansson, Tom Hanks, Bill Murray: un pueblo español se llenará de estrellas de Hollywood

El director Wes Anderson ultima los preparativos del rodaje de su próxima película en Chinchón, a 49 km de Madrid, adonde llegará un nutrido elenco de actores... 20.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-20T14:37+0000

2021-08-20T14:37+0000

2021-08-20T14:39+0000

españa

arte y cultura

cine

scarlett johansson

película

hollywood

Aunque se desconoce el título y el argumento del próximo proyecto de Wes Anderson, el anuncio de la composición de su reparto corre como la pólvora. Y no es para menos, pues supone una numerosa representación del actual star system hollywoodiense. Nombres como los de Scarlett Johansson, Tom Hanks, Bill Murray, Tilda Swinton, Adrien Brody, Margot Robbie o Jeffrey Wright, entre otros, componen una lista difícil de compilar en un mismo film.El cineasta estadounidense Wesley Anderson (Houston, 1969), autor de obras como El gran hotel Budapest (2014), Viaje a Darjeeling (2007) o la más reciente La crónica francesa (2021) vuelve en esta ocasión a recurrir a un reparto coral, uno de sus marchamos más genuinos. Colaboradores recurrentes como Liev Schreiber y Jason Schwartzman (este también uno de sus habituales coguionistas), también cuentan con una papel en la película. Por unas semanas, los lugareños podrán presumir de que el eje del cine mundial se trasladará a Chinchón.Los preparativos sobre el terreno comenzaron a tomar forma en mayo, cuando empezaron a construirse algunos decorados. En concreto, un paisaje desértico a las afueras del pueblo y una estación de tren en el interior de una finca. El equipo de producción ya ha iniciado la contratación de un centenar de vecinos, también ha alquilado diversos terrenos a los agricultores locales. Y ha negociado la estancia del equipo técnico en el Parador, hoteles y casas rurales de la localidad. El rodaje puede comenzar en septiembre.Un plató históricoEl hecho de que semejante plantel actoral vaya a coincidir en una localidad de poco más de 5.000 habitantes y a tres cuartos de hora en automóvil desde la capital de España, puede causar asombro. Pero para los cinéfilos y amantes del cine en general, la sorpresa no es tanta. Porque Chinchón, famoso por su Plaza Mayor del siglo XV y por su anís, goza desde hace años de un indudable pedigrí cinematográfico.El archivo gráfico municipal da cuenta mediante casi 200 fotografías de los grandes rodajes que acogió el pueblo a lo largo de su historia, la mayoría entre 1953 y 1966. El actor y cineasta estadounidense Orson Welles, una de las cimas de la cinematografía mundial y que llegó a expresar el deseo de ser enterrado en Chinchón, lo hizo pasar por Macao en Una historia inmortal (1968). Henry Hathaway acometió allí la épica circense con El fabuloso mundo del circo (1964). No era raro ver a Claudia Cardinale, Rita Hayworth y John Wayne descansando en la plaza. Esta se convirtió en un ruedo taurino mexicano para Mario Moreno 'Cantinflas' en La vuelta al mundo en 80 días (Michael Anderson-John Farrow, 1956). Y, por supuesto, José Sacristán, uno de los mejores actores de cine y teatro de España, nacido en Chinchón, también rodó allí Yo me bajo en la próxima, ¿y usted? (1992), película que dirigió.

