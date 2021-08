https://mundo.sputniknews.com/20210820/riesgo-de-tsunami-en-cadiz-la-historia-se-repite-1115254069.html

Riesgo de tsunami en Cádiz, la historia se repite

Hallazgos científicos del ICM-CSIC confirman el riesgo de que el golfo de Cádiz y Andalucía occidental padezcan tsunamis de hasta seis metros. El reciente... 20.08.2021, Sputnik Mundo

Un rojo intenso en el mapa hace temer lo peor. La imagen de un muro líquido que se viene encima de la ciudad, inundando de pánico a cualquiera, es inevitable. Los tsunamis no son ahora algo lejano en el mapa o en el tiempo histórico. Un nuevo estudio liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) los coloca a tiro de piedra de Andalucía y Marruecos.La amenaza es más probable de lo que se pensaba, así lo desvela el estudio del CSIC y Instituto de Ciencias del Mar (ICM) de Barcelona. El motivo no es otro que nuevos enfoques en el estudio de las fallas, como la de Averroes (en el Mar de Alborán), que podría ser la responsable de tsunamis costeros.Desde Cádiz, una de las ciudades más afectadas por este escenario, el catedrático del departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cádiz (UCA), Francisco Javier Gracia, lleva años analizando la historia de los maremotos.Gracia explica a Sputnik que de entre los tres tipos de fallas existentes, la más conflictiva es la de desgarre, "y en Cádiz hay muchas y muy largas, ya que la placa Atlántica se subdivide al acercarse a las costas andaluzas en fallas de movimiento inverso. Ahí está el problema".Para más inri, ahora, el nuevo análisis del ICM señala que las fallas de salto en dirección, como la de Averroes, que permanece activa en el Mar de Alborán, implicarían "olas gigantes" que desencadenarían el desastre "para las poblaciones costeras, dañar infraestructuras marinas y terrestres, y provocar una crisis económica y medioambiental", explica el geólogo del ICM Ferran Estrada.No podemos olvidar que los tsunamis son provocados por movimientos súbitos del fondo marino y la actividad sísmica de las fallas. Pero, hasta ahora, las de salto no eran consideradas influyentes en tsunamis.Por cierto, no olvidemos que hablamos de actividad en tiempo geológico. Los nuevos estudios centrados en la falla de Averroes se han valido de cálculos para analizar su comportamiento en los últimos 124.000 años. Averroes "habría generado un terremoto de magnitud 7", añade Estrada. El último terremoto de esa falla pudo haber sido en el año 365, es decir, hace poco en la escala temporal del planeta.Media hora para vaciar una ciudadEn función a modelos predictivos de algoritmo, los investigadores han definido el comportamiento de la masa marina si se produce un nuevo episodio sísmico.El tsunami se desarrollaría en dos ramales principales, alcanzando regiones densamente pobladas del suroeste de la península Ibérica y noroeste de Marruecos con olas de seis metros de altura que llegarían a la costa en al menos 21minutos, "episodios demasiado rápidos para que los sistemas de alerta temprana actuales funcionen", concluye el geólogo del ICM.La ciudad andaluza, la más meridional de Europa, acumula a 115.439 habitantes en sus poco más de 12 Km2 de extensión. Una ciudad que cuenta con solo dos salidas de la especie de islote que conforma. Cádiz es el centro de atención ante la posibilidad de que olas de hasta 6 metros lleguen a la ciudad.Recomendaciones ante el desastreEl profesor Gracia ha estudiado toda la historia de maremotos en nuestras costas. Define como "inviable" el planteamiento de evacuar una ciudad como Cádiz, "tan próxima al foco sísmico y por lo tanto, sin tiempo de reacción".Sus recomendacionesante un tsunami son sencillas; aunque difíciles de asumir y ejecutar ante el inminente peligro de un tsunami, por eso trata de naturalizarlas.La capital nacional de los maremotosPrecisamente en Cádiz presentó el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, el Plan Estatal de Maremotos. España condensa en sus casi 8.000 km de costa –solo un 8,8% de su superficie – a cerca de la mitad de la población. La posibilidad de que un terremoto provoque un tsunami viene ya advertida por la historia.El Catálogo de Tsunamis refleja más de una veintena de acontecimientos. De entre todos, destaca el de 1755 conocido como el Terremoto de Lisboa, que arrasó los litorales de Huelva y Cádiz y dejó unas 30.000 víctimas en esas costas. Más allá, tuvo amplias repercusiones cambiando la línea de litoral y la vida humana, "alteró para siempre toda la industria que existía de la salazón, por ejemplo", evoca Gracia.En cualquier caso, el experto tranquiliza, es "poco probable" que una debacle de estas características suceda en España con las mismas dimensiones que los grandes tsunamis que hoy tenemos todos en mente, como el de Indonesia (2004) o Japón (2011).El terremoto de Lisboa ha sido recientemente revisitado por investigadores del Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona, que revelaron en julio el origen de la catástrofe de 1755. Una "falla inversa" que actualmente, cuenta con "fallas activas similares", con lo que el peligro sísmico y de tsunamis asociados a estas estructuras "debería ser reevaluado con urgencia". Descubrir los secretos de los fondos marinos es cada vez más, asomarse a un abismo de incertidumbre.

