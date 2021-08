Rafa Nadal pone fin a su temporada 2021 por su lesión en el pie

https://mundo.sputniknews.com/20210820/rafa-nadal-pone-fin-a-su-temporada-2021-por-su-lesion-en-el-pie-1115254547.html

BARCELONA (Sputnik) — El tenista español Rafa Nadal dio por finalizada su participación en la temporada 2021 a causa de la lesión que persiste en su pie... 20.08.2021, Sputnik Mundo

"Quería comunicaros que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021. Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie y necesito tomarme un tiempo", anunció Nadal en un mensaje en Twitter.Con esta decisión, el deportista de Mallorca confirmó que no participará en el próximo US Open de tenis después de haberse perdido ya el torneo de Wimbledon y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.Nadal tomó este camino para tratar de recuperarse de sus molestias en el pie izquierdo a raíz de la lesión crónica en el hueso escafoides que arrastra desde 2005.El tenista quiere aprovechar su baja de las competiciones para tratar de encontrar una solución al problema del pie con el fin de que "mejore de cara a poder seguir teniendo opciones durante los siguientes años"."Estoy con la máxima ilusión y predisposición hacer lo que haga falta para recuperar la mejor forma posible, para seguir compitiendo por las cosas que realmente me motivan y las cosas que he hecho durante todos estos años", afirmó el 20 veces campeón del Grand Slam.A sus 35 años, Rafa Nadal está actualmente en la cuarta posición de la clasificación ATP de tenis masculino por detrás del serbio Novak Djokovic, el ruso Daniil Medvédev y el griego Stefanos Tsitsipas.

