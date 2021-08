https://mundo.sputniknews.com/20210820/peru-espera-vacunar-a-mitad-de-su-poblacion-contra-el-covid-19-para-finales-de-septiembre-1115274821.html

Perú espera vacunar a mitad de su población contra el COVID-19 para finales de septiembre

LIMA (Sputnik) — El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que para finales de septiembre el Gobierno espera haber vacunado contra el COVID-19 a la mitad... 20.08.2021, Sputnik Mundo

Aunque no lo señaló, se entiende que lo dicho por el mandatario se refiere a la población objetivo prevista por el Ministerio de Salud (Minsa), la cual está conformada por adultos y personas con comorbilidades.Por otro lado, Castillo descartó que el actual retraso en la llegada de las vacunas se deba a problemas de gestión de la cancillería con los laboratorios."[El retraso] no depende de un problema de la Cancillería, depende de algunas cosas (...) Aquí hubo una especie de [intento de] hacer llegar a la población [la información] de que mejor no te vacunes porque esas vacunas no son [efectivas]", señaló el presidente.Para agosto, Perú tenía previsto el arribo de ocho millones de dosis; sin embargo hasta la fecha han arribado poco más de dos millones.

