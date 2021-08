https://mundo.sputniknews.com/20210820/pa-que-carajos-anduviste-abriendo-las-piernas-critican-a-profesor-mexicano-por-sus-comentarios-1115243927.html

"¿Pa' qué carajos anduviste abriendo las piernas?": critican a profesor mexicano por sus comentarios

"¿Pa' qué carajos anduviste abriendo las piernas?": critican a profesor mexicano por sus comentarios

Mauricio Pavón, profesor de la Universidad Veracruzana, fue duramente criticado en redes sociales después de que se hiciera viral un video de sus clases en... 20.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-20T00:46+0000

2021-08-20T00:46+0000

2021-08-20T00:46+0000

américa latina

veracruz

aborto

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106648/17/1066481703_0:276:5284:3248_1920x0_80_0_0_9f3cd9634cbcbb7cb54828f14521699c.jpg

El docente, que imparte clases a los alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración, y de la Facultad de Derecho, dijo que las relaciones entre las personas del mismo sexo son "marranadas" y que "en la Biblia dice que está prohibido"."Ahora con tanta distorsión de la sexualidad y de todas esas barbaridades, que ahora les permite hombre con hombre y mujer con mujer, yo estoy totalmente en desacuerdo con esas marranadas, son unas cochinadas, porquerías, punto, así de simple", dijo."Porque si empiezan nuevamente a leer el 'libro de libros', dice en la Biblia que está prohibido. Dice 'Ay de aquel que se junta hombre con hombre'. O sea, también va para mujer con mujer", aseguró.Además, manifestó su postura contra el aborto porque no le parece justo que "un ser que no se pueda defender sea masacrado". Apenas el pasado 20 de julio el borto fue despenalizado en el estado de Veracruz.Algunos usuarios de las redes se vieron indignados con tal comportamiento del catedrático.De acuerdo con información publicada en medios locales, esta no es la primera vez que los alumnos se quejan de los comentarios machistas, misóginos y discriminatorios del profesor; sin embargo, las autoridades escolares no han tomado medidas al respecto.Postura de la Universidad VeracruzanaDespués de que este video se hiciera viral, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara. emitió un comunicado a nombre de la institución."Reprobamos sin ambages las expresiones de uno de nuestros académicos de la región Xalapa, recogidas tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Nuestra casa de estudios es casa de todas las expresiones, aún las más radicales. Lo que no tiene cabida en la Universidad es la misoginia, la homofobia ni las expresiones de odio", escribió.Sin embargo, no puntualizó si el profesor será sancionado o separado de su puesto después de realizar dichas declaraciones.

veracruz

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

veracruz, aborto, méxico